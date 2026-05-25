El Ayuntamiento de Burgos actualiza su servicio de realojo social con un nuevo sistema de gestión concertada

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Burgos daba luz verde a un nuevo modelo de gestión de su programa municipal de realojo social, un ámbito considerado "estratégico" dentro del área de Servicios Sociales, según su máxima responsable política, la concejal Milagros del Campo, que, sin embargo, funcionaba sin contrato en vigor desde el año 2019. Así, RevisBur sustituirá al antiguo Dual y acabará con tal anomalía. El pliego de licitación de la iniciativa, aprobado la semana pasada, opta, como principal novedad, por un sistema de acción concertada adaptado a la normativa de Castilla y León en lugar del contrato tradicional.

Del Campo explicó que este cambio de fórmula busca "modernizar y dar mayor estabilidad" tras el largo periodo 'en precario', durante el que la Fundación Lesmes asumía la gestión de este servicio pese a que tanto el marco jurídico como el económico habían quedado desfasados.

Según detalló la edil, el nuevo sistema de acción concertada permitirá una mayor continuidad temporal (pues permite extender la adjudicación hasta los ocho años establecidos en el pliego) y una gestión más adaptada a las características específicas de la actividad. Del Campo reconoció que la tramitación ha requerido meses de trabajo técnico, jurídico y económico para adaptar este recurso a las nuevas necesidades sociales y al marco normativo autonómico.

El nuevo RevisBur (acrónimo de realojo, vivienda social y Burgos) mantendrá la vivienda como eje central del servicio, aunque la responsable del área insiste en que el objetivo "va mucho más allá del mero acceso habitacional". "Este es, de hecho, un mero instrumento para alcanzar la meta final, que es la inclusión social real de las personas en situación de vulnerabilidad que accedan al programa", precisó, para añadir que, en este sentido, la iniciativa combinará la gestión de los pisos con itinerarios de integración, acompañamiento, inserción sociolaboral, mediación y promoción de la autonomía personal.

El servicio podrá gestionar hasta 150 viviendas sociales. En la actualidad, el recurso cuenta con 107 de titularidad municipal y otras 19 financiadas íntegramente por el Ayuntamiento y vinculadas a la Fundación Lesmes. A ellas se irán incorporando progresivamente nuevas viviendas del parque municipal.

El pliego establece tres grandes áreas de intervención: la gestión integral de los pisos, la labor de carácter social y acompañamiento a familias en situación de grave exclusión y el desarrollo de programas de inclusión social y laboral.

Otro de los aspectos destacados del nuevo modelo será el refuerzo de la estructura profesional. La entidad adjudicataria deberá contar, como mínimo, con un equipo interdisciplinar formado por dirección técnica, economista, psicólogo, trabajador social, tres educadores y un técnico especializado en gestión de vivienda.

El presupuesto anual previsto para el servicio asciende a 440.094,86 euros, IVA incluido, mientras que el importe total del concierto alcanzará 1,76 millones de euros para los cuatro años iniciales de duración. El Ayuntamiento contempla además la posibilidad de prorrogar el concierto hasta un máximo de ocho años.