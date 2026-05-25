El PSOE reclama más medios en Movilidad para desbloquear los contratos pendientes

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

El PSOE reclama reforzar de forma urgente el personal del Servicio de Movilidad del Ayuntamiento de Burgos para desbloquear contratos que "llevan meses paralizados". La concejal socialista Virginia Escudero advierte que la situación del área "es cada vez más preocupante" y acusó al equipo de Gobierno de "vivir instalado en la autocompasión, el victimismo y las excusas" tras el incendio de las cocheras municipales que arrasó más de la mitad de la flota de autobuses urbanos.

Escudero aseguró que lo ocurrido "no puede servir eternamente como justificación" para el bloqueo de asuntos estratégicos de la ciudad y, en el caso concreto del área afectada, reclamó medidas inmediatas para dotar al servicio de "más medios humanos" para evitar el colapso que supondrá tramitar tanto los contratos de emergencia vinculados al incendio como los de carácter ordinario que, precisó, "ya acumulaban retrasos antes del accidente". "Ya está bien de lamentarse. Lo que toca ahora es gestionar, trabajar y mirar al futuro", sostuvo.

La edil enumeró varios ejemplos de asuntos en el aire que, a juicio de los socialistas, evidencian la "falta de capacidad de gestión" del equipo de Gobierno en materia de Movilidad. Entre ellos citó el contrato de Bicibur, que finaliza en octubre y sigue sin avances; los pliegos de la gasolinera de Fuentecillas; el contrato de las máquinas de pago de los autobuses urbanos o la propia ordenanza de movilidad, que calificó de "imprescindible" para Burgos. Escudero reclamó incorporar los efectivos oportunos "bien por bolsa de empleo o mediante planes especiales".

Escudero también criticó la falta de información por parte del equipo de Gobierno. Reprochó en este sentido que "ni siquiera los consejeros del servicio" conozcan los detalles de cuestiones tan relevantes como la llegada de vehículos de renting o la posible compra de los autobuses cedidos por el Ayuntamiento de Madrid.

La socialista aseguró además que el concejal responsable de Autobuses Urbanos, César Barriada, está "desbordado" por una concejalía que "le viene grande" y consideró que el PP "carece de una planificación clara sobre el futuro del transporte urbano", para advertir de que las decisiones que se adopten ahora sobre los nuevos vectores energéticos o las futuras cocheras condicionarán una inversión "millonaria" para la ciudad. Escudero insistió en que Ayala, al gobernar en minoría, "no tiene legitimidad para imponer unilateralmente el modelo de movilidad del futuro", por lo que apremió a iniciar un diálogo con la oposición para consensuar los pasos a dar.

La edil del PSOE mostraba además su preocupación por la intención del equipo de Gobierno de eliminar de la renovada ordenanza de Movilidad lo relacionado con la carga y descarga. Escudero aseguró que, de confirmarse esta intención (que deslizó el concejal José Antonio López en la comisión de Licencias) el PP "renunciaría a regular uno de los grandes problemas" de comerciantes, transportistas y hosteleros y denunció que pese a las reiteradas preguntas realizadas en los consejos de administración del área responsable de esta norma "siguen sin ofrecer explicaciones claras".

El minibús para cubrir la línea 15, "insuficiente"

Escudero también puso el foco en la recuperación de la línea 15 y advirtió de que el único minibús cedido temporalmente desde Segovia "es claramente insuficiente" para garantizar el servicio. La edil recordó que antes del incendio Movilidad contaba con cuatro vehículos de este tipo y alertó de que cualquier avería o tarea de mantenimiento volverá a dejar sin servicio a una línea "imprescindible" especialmente para personas mayores y con movilidad reducida, pues atiende el casco histórico de la ciudad.

Además, defendió que estos vehículos no solo sirven para cubrir esta ruta en cuestión, sino también para prestar servicios discrecionales a asociaciones, ampliar recorridos o, "si se cumple lo aprobado en el Pleno", extender el itinerario actual y facilitar en un futuro próximo el acceso a espacios como el Centro de Biodiversidad o la zona del Castillo.