De los teatros de Madrid a siete pequeños pueblos de Burgos. Este es el cartel del III Geofest

Colas de acceso del público a uno de los eventos de la pasada edición.VICTORIA DIAZ

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

Eventos culturales en gira por las grandes capitales del país hacen parada en siete pequeños pueblos de las provincias de Burgos y Palencia enmarcados en el Geoparque de Las Loras. Se trata del III Geofest que acercará proyectos culturales que triunfan en los teatros de Madrid y artistas en proyección con giras imposibles. «El festival arranco como algo familiar logrando reunir en cinco fechas a 1.500 personas con los beneficios que suponen para pueblos de siete o diez vecinos tener a 300 en su pueblo», señaló el responsable de la Asociación Cultural Manapites, Javier Mainsterra. Pero tiene un vector más interesante «hemos logrado llevar cultura de calidad a nuestros pueblos, no es llevar cosas que pasen por allí, sino que las personas de los pueblos tengan el mismo acceso a la cultura de calidad que las personas en las ciudades».

Rodrigo Cuevas cerrará esta tercera edición con su espectáculo rompedor 'Al pie del Llar' donde mezcla tradición y vanguardia, música raíz y ritmos electrónicos en una propuesta sugerente que llevará al altar de la Iglesia de las Loras en Fuenteodra el próximo 5 de septiembre. Está en plena gira, es un referente cultural de una nueva generación y hace parada en un pequeño municipio de Burgos. Algo que ya pasó con El Brujo el año pasado.

¿Cuál es el secreto en esta programación de primer nivel en pleno mundo rural? «Es bastante hermoso cuando llamas a determinados artistas y ver que deciden venir por la mano de la experiencia, no vienen por el caché, muchos lo bajan de hecho, sino por que saben que lo que les da la vida es acercarse a esos pueblo, con personas que igual no han vivido el teatro y por el vínculo que se crea entre el artista y el espectador», remarcó la productora del festival Eva Manjón.

El festival cuenta con el apoyo de los Ayuntamientos de la zona, los grupos de acción local y la Diputación Provincial de Burgos y se llevará a cabo en siete pueblos influenciados por el Geoparque de Las Loras. Serán Mundilla, Montorio, Fuenteodra, Huérmeces y Sargentes de la Lora en burgos y Mave y San Quirce de Río Pisuerga en Palencia.

El escenario se levanta en las iglesias de estas localidades. En concreto la iglesia de san Miguel Arcángel, la de San Lorenzo, conocida como La Dama de las Loras, Iglesia de Santa María La Mayor y San Juan Bautista. «La iglesia nunca ha estado al margen de la cultura, son edificios que no son solo para celebrar un bautizo o un entierro, que sí es su objetivo principal la celebración de la misa, pero también es para unir al pueblo, unir a la gente y una forma de hacer eso es con la cultura», explicó el párroco de Villadiego, Vicente Sancibrián.

Este es el programa del III Geofest que este año no tiene subvención regional porque «la convocatoria ha salido ahora pero tenemos el apoyo para poner todo en marcha y con la financiación asegurada, con lo que si llega esta adjudicación de la Junta permitirá que el festival del próximo año sea todavía mejor», remarcó Mainsterra.

Entradas

Los espectáculos se programan en iglesias y el aforo es limitado. De esta manera se recomienda reservar las entradas con antelación a través del teléfono 650 704615. Los precios oscilan entre los 12 euros por espectáculo para el público adulto y seis para menores. La entrada en taquilla se establecerá hasta agotar las localidades.