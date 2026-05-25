De los teatros de Madrid a siete pequeños pueblos de Burgos. Este es el cartel del III Geofest
Teatro, teatro musical, conciertos, flamenco de aire japones a Rodrigo Cuevas. todos se citan en las iglesias de siete pueblos del Geoparque de Las Loras. «La gente de los pueblos tiene el mismo derecho que el resto a tener una cultura de calidad».
Eventos culturales en gira por las grandes capitales del país hacen parada en siete pequeños pueblos de las provincias de Burgos y Palencia enmarcados en el Geoparque de Las Loras. Se trata del III Geofest que acercará proyectos culturales que triunfan en los teatros de Madrid y artistas en proyección con giras imposibles. «El festival arranco como algo familiar logrando reunir en cinco fechas a 1.500 personas con los beneficios que suponen para pueblos de siete o diez vecinos tener a 300 en su pueblo», señaló el responsable de la Asociación Cultural Manapites, Javier Mainsterra. Pero tiene un vector más interesante «hemos logrado llevar cultura de calidad a nuestros pueblos, no es llevar cosas que pasen por allí, sino que las personas de los pueblos tengan el mismo acceso a la cultura de calidad que las personas en las ciudades».
Rodrigo Cuevas cerrará esta tercera edición con su espectáculo rompedor 'Al pie del Llar' donde mezcla tradición y vanguardia, música raíz y ritmos electrónicos en una propuesta sugerente que llevará al altar de la Iglesia de las Loras en Fuenteodra el próximo 5 de septiembre. Está en plena gira, es un referente cultural de una nueva generación y hace parada en un pequeño municipio de Burgos. Algo que ya pasó con El Brujo el año pasado.
¿Cuál es el secreto en esta programación de primer nivel en pleno mundo rural? «Es bastante hermoso cuando llamas a determinados artistas y ver que deciden venir por la mano de la experiencia, no vienen por el caché, muchos lo bajan de hecho, sino por que saben que lo que les da la vida es acercarse a esos pueblo, con personas que igual no han vivido el teatro y por el vínculo que se crea entre el artista y el espectador», remarcó la productora del festival Eva Manjón.
El festival cuenta con el apoyo de los Ayuntamientos de la zona, los grupos de acción local y la Diputación Provincial de Burgos y se llevará a cabo en siete pueblos influenciados por el Geoparque de Las Loras. Serán Mundilla, Montorio, Fuenteodra, Huérmeces y Sargentes de la Lora en burgos y Mave y San Quirce de Río Pisuerga en Palencia.
El escenario se levanta en las iglesias de estas localidades. En concreto la iglesia de san Miguel Arcángel, la de San Lorenzo, conocida como La Dama de las Loras, Iglesia de Santa María La Mayor y San Juan Bautista. «La iglesia nunca ha estado al margen de la cultura, son edificios que no son solo para celebrar un bautizo o un entierro, que sí es su objetivo principal la celebración de la misa, pero también es para unir al pueblo, unir a la gente y una forma de hacer eso es con la cultura», explicó el párroco de Villadiego, Vicente Sancibrián.
Este es el programa del III Geofest que este año no tiene subvención regional porque «la convocatoria ha salido ahora pero tenemos el apoyo para poner todo en marcha y con la financiación asegurada, con lo que si llega esta adjudicación de la Junta permitirá que el festival del próximo año sea todavía mejor», remarcó Mainsterra.
Entradas
Los espectáculos se programan en iglesias y el aforo es limitado. De esta manera se recomienda reservar las entradas con antelación a través del teléfono 650 704615. Los precios oscilan entre los 12 euros por espectáculo para el público adulto y seis para menores. La entrada en taquilla se establecerá hasta agotar las localidades.
Programa del III Geofest para este verano
El III Geofest arranca el próximo 30 de mayo. En la iglesia de San Vicente en Mandilla a las 19 horas, El Quijote vuelve a subir a escena. Héctor Urién plantea 59 minutos de una visión del antihéroe caballeresco «contemporánea, desde el humor y en una propuesta super cercana con e público».
Programa del III Geofest para este verano
ImproMadrid vuelve a presentar un proyecto de Teatro Clásico dentro del mundo de la improvisación con 'A nadie se le dio veneno en risa'. Es una compañía que «hace improvisación de teatro clásico haciendo que cada función sea diferente y mucho tiene que ver con las sensaciones que se generan en el escenario con un vestuario maravilloso», señala Eva Manjón. La cita es el 25 de julio en la Iglesia de San Juan Bautista en Montorio a las 20 horas.
Programa del III Geofest para este verano
La bailaora japonesa Noriko Martín se adentro en el cante flamenco tras una lesión. Su propuesta es una fusión singular porque «a veces canta en japonés, a veces canta en español y ha conseguido trabajar con los grandes productores discográficos». El flamenco nipón de Noriko retumbará en las paredes de la Iglesia de San Miguel Arcángel de Alar del Rey (Palencia) el 1 de agosto a las 20 horas.
Programa del III Geofest para este verano
El teatro musical más premiado de España llegará el 8 de agosto a la Dama de las Loras, en Fuenteodra, a las 21 horas. Se trata de la propuesta 'Asesinato para dos' protagonizada por Dídac Flores y Mikel Herzog JR que es «una de las propuestas más sorprendentes de la temporada madrileña que ofrece humor, música en directo y una historia de misterio muy divertida».
Programa del III Geofest para este verano
El la cercanía del eclipse total el Geofest prepara una jornada especial. Será una Jam Sessión que llevará Dr. White y en la que estará acompañado por varios artistas para incorporare de manera más o menos improvisada para tocar, cantar o disfrutar del entorno de la Iglesia de Fuenteodra a las 20 horas el 10 de agosto.
Programa del III Geofest para este verano
Para el 15 de agosto un actor conocido Nacho Guerreros, que dió vida a Coque en la que se avecina, se pone en el papel de una reina inglesa en 'Dos tronos, dos reinas'. «Nos parece importante que actores conocidos de la televisión se acerquen a una actuación en vivo y con una mirada más teatral». Junto a Nicolas Pérez narran la historia de conflicto entre la reina Isabel I y María Estuardo en un conflicto entre Inglaterra y Escocia que tanto ha inspirado en la literatura, el teatro o el cine. La cita será en la Iglesia de Santa Maria de Mave (Palencia) a las 20 horas.
Programa del III Geofest para este verano
Quien no ha dejado de participar en todas las ediciones del Geofest es Magical & Mystery Orchestra que, en esta ocasión, acompañará a su sexteto de cuerda con cuatro cantantes para interpretar 'Canciones de cine'. El 22 de agosto en la Iglesia de San Juan Bautista en Huérmeces a las 20 horas.
Programa del III Geofest para este verano
Julián Montalvo acerca su premiado en Nueva York y Edimburgo a Sargentes de la Lora. 'El imitador' resume la «historia de la vida del protagonista a través de sus vivencias a través de la música en 70 voces diferentes». Será el 29 de agosto en la Iglesia de Santa María la Mayor a las 20 horas.
Programa del III Geofest para este verano
Rodrigo Cuevas ha revolucionado con su fusión de folclore, música electrónica y una estética rompedora en un proyecto personal que le ha dado fama nacional y una gira intensa por todo el país. «Es ahora una de las voces más sugerentes del panorama musical que, dentro de una gira impresionante, ha buscado un hueco para nosotros y es un cierre perfecto para el festival que, además, nos permitirá acercar esta apuesta por el territorio y la tradición a la gente más joven entre los que es un referente». Será el 5 de septiembre en Fuenteodra a las 20 horas. Entrada del espectáculo 30 euros.