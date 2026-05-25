Optimismo en el PP de cara a renegociar la deuda de los consorcios

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, da por sentado que el Ministerio de Economía verá con buenos ojos la propuesta, remitida el pasado 21 de mayo por parte del Ayuntamiento, de ampliar el plazo de amortización de la deuda contraída a raíz de la disolución de los consorcios de Villalonquéjar y de la variante ferroviaria. Su optimismo, compartido por el resto de su equipo, deriva de la rápida respuesta a la memoria justificativa de dicha petición tan solo un par de días después.

«No nos planteamos que el Ministerio rechace esta propuesta», esgrimía este lunes Ayala tras subrayar que «son conscientes de la complejidad de este asunto». De ahí el compromiso gubernamental, por escrito, de «abordar» la situación y concertar una reunión posterior pendiente de fecha. Así las cosas, desde el Partido Popular no se plantean que «el Gobierno quiera perjudicar de esta manera a la ciudad».

Aparte de solicitar la ampliación del plazo hasta 2042 de los tramos A de ambos consorcios para aligerar la deuda con menores desembolsos anuales, el Ejecutivo municipal también sugiere una rebaja del tipo de interés, por encima del 5% en los últimos años. Por otro lado, la regidora se mostró dispuesta a invitar al PSOE y Vox a la reunión que se concertará con representantes del Ministerio porque «no es una cuestión de este equipo de Gobierno sino de ciudad».

Eso no quita para que Ayala reprochase al grupo socialista su gestión a la hora de rebajar deuda durante el anterior mandato. «Si el PSOE hubiese amortizado al mismo ritmo, hoy tendríamos una deuda de 54 en vez de 134 millones de euros». Previamente, matizó que la deuda ha pasado del 111% en 2022 al 61% en la actualidad.

Más allá de la crítica política, la regidora insistió en la necesidad de modificar las condiciones actuales de pago para equilibrar las arcas locales, máxime cuando en 2031 habría que abonar 32 millones y al año siguiente algo más de 3. Por otro lado, aseguró que la disolución de los consorcios en julio de 2024 no fue una «decisión caprichosa», sino una petición expresa de la Fundación Caja de Burgos. En cualquier caso, a lo largo de la presente legislatura se han amortizado 66 millones de euros porque «así nos obligaba la regla de gasto».

Sobre la situación económica de la ciudad en términos generales, la alcaldesa lanzó un mensaje de «tranquilidad» asegurando que «estamos mejor que en 2023». No solo por la quita de la deuda, sino también por las inversiones previstas de aquí en adelante aunque, obviamente, una gran mayoría no serán realidad en el presente mandato.

«No vamos a renunciar al túnel de la calle Santander ni a ninguna de nuestras grandes inversiones», sentenciaba la regidora convencida de que «son el Burgos del futuro». Así pues, se mantiene dispuesta a seguir con su proyecto Xpande sin olvidarse del Mercado Norte, cuyas obras se licitarán próximamente, según apostilló el vicealcalde, Juan Manuel Manso.

Respecto al túnel, Manso advirtió que «no vamos a llegar al inicio de las obras antes de acabar la legislatura, pero seguimos adelante con ello». Tampoco podrán ejecutarse, a corto plazo, las inversiones contempladas para la ampliación del estadio municipal de El Plantío. No en vano, aseveró que más temprano que tarde habrá una «resolución conforme para todas las partes» desde la Junta de Castilla y León en relación a la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Dicho esto, reiteró que la relación con la directiva del Burgos Club de Fútbol es «magnífica», una vez aceptadas las «reglas del juego» que marca la Administración, mientras hacía hincapié en que las obras no podrán llevarse a cabo hasta dentro de «tres o cuatro años».

Entretanto, Ayala no pasa por alto que el incendio de las cocheras municipales que arrasó 39 autobuses supone un innegable «impacto» económico para la ciudad cuyo coste oscila entre 20 y 25 millones de euros. Pese a ello, el equipo de Gobierno ve factible destinar 18 millones de euros, vía préstamo, para «priorizar» aquellas inversiones cuyos proyectos ya han sido redactados. En este sentido, el concejal de Hacienda, Ángel Manzanedo, recordó que el Ayuntamiento sí está en condiciones de recurrir a un crédito tras haber logrado rebajar considerablemente la deuda de los consorcios. Teniendo en cuenta, eso sí, que «necesitamos una respuesta rápida del Ministerio».