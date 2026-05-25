Golpe al yihadismo: un detenido en Burgos y otro arrestado en Valladolid

Publicado por Felipe Ramos Valladolid Creado: Actualizado:

El golpe contra el yihadismo de la Guardia Civil en Castilla y León no sólo se producía en Valladolid. Su ramificación llegaba también hasta la capital burgalesa, según detallan a este periódico fuentes de la investigación. Allí, se producía la detención de una segunda persona, que se une al arresto en el barrio de La Rubia de Valladolid, en el marco de esta operación contra el movimiento yihadista.

En ambas capitales, tanto en el número 21 de la carretera de Rueda en Valladolid como en Burgos, se desplegaban agentes del Grupo de Acción Rápida (GAR), unidad de elite antiterrorista y de operaciones especiales de la Guardia Civil, que acompañados de agentes de Valladolid y de Burgos, sólo en labores de apoyo, procedían a la detención de ambos individuos.

En el caso de Burgos, el arresto se produjo en la zona de El Plantío, en las cercanías de la plaza de Pavía entre la calle Vitoria y la calle Dos de Mayo.

En ambas detenciones, a decir de las mismas fuentes de la investigación consultadas por este periódico, se estaría hablando de un delito de adoctrinamiento en el yihadismo. Es decir, que a ninguno les habrían detenido por haber llegado de un país proveniente de una red yihadista, sino que en el rastreo de las redes sociales y contenidos en internet les habrían detectado consumiendo contenidos yihadistas y de adoctrinamiento yihadista.