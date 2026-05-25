Presentan en Burgos las guías actualizadas de Marcado CE en siete sectores

El director general de Industria, Mariano Muñoz, y representantes del ITCL en el inicio de las jornadas de presentación de la guía de Marcado CE para pymes.SANTI OTERO

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

La Dirección General de Industria de la Junta de Castilla y León inició en Burgos las jornadas de presentación de la actualización de las guías de Marcado CE destinado a las pymes de Castilla y León. Se trata de una puesta al día de los requerimientos que deben cumplir los productos elaborados por empresas de la región que se quieren comercializar en el entorno europeo. Un marco regulatorio único que «es mucho mas que un sello, conlleva el cumplimiento de una normativa muy compleja de una serie de directivas que afecta a los productos en materia de seguridad y salud para los consumidores», avanzó el director general de Industria, Mariano Muñoz.

Estas normativas de certificación están en constante cambo y las guías que ha hecho públicas la administración regional están completamente actualizadas a la normativa actual. Una especie de simplificación de complejas normas técnicas que abarcan a siete sectores concretos: construcción, diseño ecológico, máquinas, electricidad y electrónica, equipos de protección individual, equipos de atmósferas explosivas y aparatos a presión.

El objetivo de estos documentos es que las pequeñas y medianas empresas puedan realizar de manera sencilla y con fácil acceso, realizar controles, verificaciones e implantaciones que ofrecen ese sello de Marcado CE. «Se han realizado en siete áreas pero llega a mas y en el futuro hay que acomete esas revisiones porque los cambios son diarios, se van actualizando poco a poco y conviene ir aportando esos cambios», remarcó.

Las guías están disponibles en la web del área de Industria de la consejería de Economía. Ofrecen desde un enfoque práctico la identificacion de normativa aplicable, la evaluación de ese cumplimiento final y la correcta colocación en el mercado. Un nivel de adaptabilidad muy alto. «Tenemos una industria a la vanguardia en nuevas tecnologías y el cumplimiento normativo que conlleva un cierto desarrollo tecnológico y con estas herramientas buscamos mejorarlo».

Estas jornadas se han estrenado en Burgos donde tiene su sede el Instituto Tecnológico de Castilla y León, ITCL, que coordina estas materias así como por el peso de la industria en su actividad económica. Posteriormente se realizarán presentaciones en Valladolid, 28 de mayo, Ávila, 9 de junio, León, 11 de junio, Zamora, 16 de junio, Soria, 17 de junio, Salamanca, 18 de junio, Segovia, 23 de junio, y Palencia el 30 de junio. Además se realizara una sesión on line el 24 de junio. Todo el que desee participar debe inscribirse aquí.