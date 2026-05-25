Las TCAE piden avances en su reclasificación profesional

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La plataforma que congrega a los técnicos en cuidados auxiliares de enfermería que demandan su reclasificación profesional al grupo C1 ha solicitado una reunión conjunta con CCOO y UGT para abordar una reivindicación que el colectivo considera pendiente desde hace años. La petición se produjo en el marco de las movilizaciones de mayo, que incluyeron una concentración el día 21 y una jornada de huelga celebrada este lunes para reclamar el reconocimiento profesional de las TCAE.

En Burgos, la protesta tuvo también presencia ante las puertas del HUBU, donde profesionales del colectivo se concentraron para reclamar el paso del grupo C2 al C1. En su mayoría personal femenino, los manifestantes portaban carteles con lemos como ‘No somos invisibles, somos imprescindibles’ o ‘Vocación sí, explotación no’ incidieron en que su demanda afecta a la ubicación profesional de las TCAE dentro de la Administración, ya que la plataforma sostiene que la clasificación actual es desfasada y que no se corresponde con la titulación exigida ni con las funciones que desempeñan a diario en el sistema sanitario.

La plataforma dirigió su solicitud a CCOO y UGT porque ambas organizaciones firmaron en 2022 el Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI y participan en las mesas de negociación con el Ministerio de Sanidad. Según el colectivo, ese acuerdo incluyó el paso de los técnicos medios sanitarios del grupo C2 al C1, por lo que considera que los sindicatos firmantes tienen responsabilidad para impulsar su cumplimiento.

TCAE defiende que la aplicación del artículo 76 del Estatuto Básico del Empleado Público y del punto correspondiente del acuerdo marco permitiría desbloquear la reclasificación. La plataforma sostiene que «no existe ningún impedimento técnico ni jurídico» que justifique mantener el retraso, ya que el compromiso está firmado y debe trasladarse a la práctica. El colectivo insiste en que seguirá promoviendo reuniones, movilizaciones y actuaciones institucionales para lograr una reclasificación que considera vinculada al reconocimiento real de su trabajo en el sistema sanitario.