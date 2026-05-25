Onírica se abre paso entre los 12 finalistas del Certamen de la Trucha de León

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El restaurante Onírica será el representante burgalés en la final del 59º Certamen Gastronómico de la Trucha, una cita que reunirá el próximo 1 de junio en el Hotel Barceló Conde Luna de León a doce restaurantes seleccionados entre cerca de un centenar de preinscripciones procedentes de distintos puntos de España.

La clasificación del restaurante burgalés llega en una edición del concurso especialmente disputada, en la que la competición ha reunido propuestas consolidadas y cocinas emergentes alrededor de uno de los productos más reconocibles del recetario leonés.

La final tendrá un nivel alto sobre el papel, ya que los establecimientos clasificados suman tres Estrellas Michelin, dos Estrellas Verdes y cuatro Soles Repsol, un dato que sitúa al chef de Onírica, Nacho Rojo, en una competición exigente y con presencia de restaurantes ya reconocidos por las principales guías gastronómicas. Para el establecimiento burgalés, participar en la selección de este evento supone entrar en una nómina reducida dentro de un certamen con trayectoria y con capacidad para atraer proyectos de todo el país.

El Certamen Gastronómico de la Trucha, organizado por la Asociación de Hostelería y Turismo de León y el Ayuntamiento de León, alcanza este año su 59ª edición con una fórmula que mantiene el vínculo con la tradición, pero que también permite medir nuevas formas de trabajar el producto. La trucha funciona como punto de partida común para cocinas muy distintas, desde las más ligadas al recetario clásico hasta propuestas de mayor elaboración técnica.

La presencia de Onírica en la final añade un nuevo argumento al momento que atraviesa la gastronomía burgalesa, cada vez más presente en convocatorias nacionales y en espacios de reconocimiento fuera de la provincia. León acogerá el 1 de junio la decisión final de un concurso en el que el restaurante burgalés competirá por hacerse un sitio entre los nombres destacados de esta edición.