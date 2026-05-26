Aguas de Burgos prioriza los Fondos Europeos. Cuenta atrás y 700.000 euros en el aire

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

Cuenta atrás en la Sociedad de Aguas de Burgos para ejecutar en su totalidad los fondos europeos concedidos para obras de digitalización de la red de aguas. Dos PERTE que cuentan con 700.000 euros en el aire a días de que finalice el plazo de ejecución al que seguirá el de justificación de un total de doce millones adjudicados a través de ayudas europeas. «Somos optimistas, el ritmo de ejecución es muy alto y hemos priorizado esto frente al plan de inversión quinquenal que hemos ralentizado», explicó el presidente de la Comisión de Aguas, Juan Manuel Manso.

La situación no es la misma en cada uno de los proyectos. El PERTE Diditaguabur cuenta con 8,5 millones de ayudas europeas y se ha ejecutado al 102,58% porque estas obras de digitalización de la red de aguas, telelectura con la instalación de contadores inteligentes, eficiencia de la red industrial y eficiencia medioambiental registran una inversión total de 12,1 millones de euros. Faltan por ejecutarse la parte relativa al alfoz que es la que está en riesgo de perder la parte subvenciona. Es una obra que lleva a cabo Somacyl, entidad pública dependiente de la Junta de Castilla y León. «No está en nuestras manos, es la ejecución derivada de acciones de Somacyl y están ejecutadas al 53% a fecha del 30 de abril, a ver si en mayo avanzan».

El otro Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia es +Webur que busca la monitorización digital del proceso del agua. Tiene unos fondos estimados financiados de 4,5 millones de los que se han ejecutado obras por valor de 2,7 millones. Pero hay retraso en la implementación de energía renovable que ponen en riesgo 604.000 euros de lo fondos europeos. «Eran la parte de trabajo de eficiencia energética que tuvimos que parar por cuestiones de climatología, con las lluvias del invierno no podíamos tener las tuberías abiertas», explicó Manso. Señala que «hemos incrementado el plazo al 22 de junio para ver si conseguimos llegar», señaló.