Nuevo paso de la alianza europea que busca dar vida a los pueblos de Burgos con la economía plateada

Carlos Gallo, presidente de Sodebur, junto a representantes de territorios de España, Francia y Portugal implicados en el proyecto RuralSilverHubs, financiado por el Programa de Cooperación Interreg Sudoe.SANTI OTERO

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

La alianza europea que trabaja en la búsqueda de soluciones frente al envejecimiento y la despoblación rural dará este año un nuevo paso con la puesta en marcha de una acción piloto en distintos territorios de España, Francia y Portugal, entre ellos la provincia de Burgos. El objetivo será identificar retos reales de las personas mayores que viven en el medio rural e implementar respuestas innovadoras ligadas a la denominada economía plateada, un sector centrado en los servicios y oportunidades dirigidos a la población sénior.

La iniciativa forma parte del proyecto europeo RuralSilverHubs, financiado por el programa Interreg Sudoe y coordinado por la Diputación de Tarragona. En el caso de Burgos, la Sociedad para el Desarrollo de la Provincia (Sodebur) será la encargada de impulsar esta metodología para implicar a emprendedores, pymes y otros agentes sociales "en la generación de iniciativas capaces de mejorar la calidad de vida en los pueblos" y, al mismo tiempo, contribuir a fijar población y crear empleo.

El proyecto en cuestión entra ahora en una nueva fase tras un primer año centrado en la identificación de buenas prácticas desarrolladas en los distintos territorios participantes. "Uno de los avances que se espera comenzar a lograr ahora es lanzar la acción piloto", señalaron los implicados, para destacar que el objetivo no es únicamente encontrar actuaciones concretas, sino desarrollar "un modelo que sirva para que los desafíos puedan identificarse de manera continua". Esta iniciativa comenzará previsiblemente entre junio y julio y se desarrollará en Burgos, Tarragona y diferentes regiones de Francia y Portugal.

Para ahondar en tal propósito, Burgos acoge durante los días 27 y 28 de mayo una reunión de seguimiento de este proyecto europeo en la que participan representantes de España, Francia y Portugal. El encuentro, organizado por Sodebur, tiene lugar en el Monasterio de San Agustín y servirá para compartir avances y coordinar las citadas próximas actuaciones.

Al respecto, el presidente de la entidad provincial, Carlos Gallo, defendió durante la comparecencia la importancia de trabajar de forma conjunta con otros territorios que afrontan problemas similares en el ámbito rural. "Estos encuentros permiten conocer iniciativas impulsadas en otros lugares que nos pueden ayudar a crear empleo y ganar calidad de vida en nuestros pueblos", aseveró.

Gallo destacó también el potencial de la economía plateada como herramienta de desarrollo para el medio rural. "Puede vertebrar el territorio y generar empleo", indicó, para recordar que las necesidades de la población mayor de 55 años pueden abrir la puerta a "nuevas ideas y, en consecuencia, nuevas oportunidades".

La economía plateada constituye precisamente el eje central del proyecto RuralSilverHubs. La iniciativa parte de la idea de que el aumento de la población mayor de 55 años en el medio rural genera nuevas necesidades, pero también nichos económicos relacionados con los cuidados, la atención domiciliaria, el turismo sénior o los servicios de proximidad.

Durante las jornadas celebradas en la capital burgalesa, los socios europeos conocerán además varias iniciativas desarrolladas en la provincia vinculadas a este ámbito. Entre ellas, los programas piloto de reparto de comida a domicilio promovidos por los Gabrielistas en las comarcas de Arlanza y Ribera o la experiencia de turismo sénior impulsada desde el convento de San Francisco, en Santo Domingo de Silos.