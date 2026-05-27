Mateo, el robot humanoide burgalés que ayuda en la rehabilitación del brazo

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Mateo es un robot humanoide capaz de guiar ejercicios, registrar movimientos y medir con datos objetivos la evolución de una rehabilitación. La UBU lo ha incorporado al Máster Internacional en Terapia de la Mano, que imparte junto al Instituto Politécnico de Leiria, en Portugal, para que el alumnado trabaje con una herramienta diseñada para apoyar terapias de mano, hombro y codo.

El dispositivo, desarrollado con el nombre de Robic y rebautizado en Burgos como Mateo por las siglas del Máster de Terapia de Mano, permite preparar sesiones de rehabilitación física o cognitiva ajustadas a cada usuario. La coordinadora del máster, Olalla Sáiz Vázquez, lo define como «una herramienta muy poderosa a nivel de terapia no farmacológica» por su capacidad de adaptación a distintos ejercicios y objetivos.

Esa personalización es una de sus principales ventajas. «Nosotros creamos las sesiones de rehabilitación física o cognitiva desde cero y estipulamos cuánto tiempo, cuántas actividades y qué ejercicios quiero incluir», explica Sáiz. A partir de ahí, el robot utiliza su cámara y sus sensores para detectar y grabar los movimientos de la persona que trabaja frente a él, lo que permite seguir su evolución con más precisión que si la valoración dependiera solo de la percepción del propio paciente.

Mateo también corrige durante la sesión. Sus ojos cambian a rojo o verde para indicar si el ejercicio se realiza de forma adecuada y, según la coordinadora del máster, el robot puede afinar mucho más la medición porque «te va evaluando y te va diciendo cuántos grados de movilidad vas ganando cada día». Esa información facilita el seguimiento del tratamiento y da al terapeuta una referencia concreta sobre la mejora de la movilidad.

Útil con personas mayores y niños

El alumnado del máster ha sido el primero en probar sus posibilidades, por lo que todavía es pronto para valorar su funcionamiento con otros perfiles, como niños o personas mayores. Aun así, Sáiz cree que puede tener buena acogida entre usuarios menos familiarizados con la tecnología. «Por lo que hemos visto en estudios previos, a las personas mayores, que no han tenido tanto contacto con la tecnología, les llama muchísimo la atención», señala.

La coordinadora destaca además otro aspecto relevante en determinados procesos de rehabilitación, especialmente con niños que presentan dificultades específicas. Aunque Mateo puede indicar si un movimiento se ejecuta bien o mal, lo hace sin la carga emocional que a veces aparece en una terapia convencional. «Como ocurre con las terapias con animales, no te va a juzgar, y eso, en rehabilitación con algunos niños que tienen problemas específicos, es muy importante», subraya.

Mateo se está utilizando en las clases prácticas presenciales del segundo semestre del Máster Internacional en Terapia de la Mano, desarrolladas en Burgos y Leiria, como una herramienta de formación para futuros especialistas en rehabilitación y como ejemplo del papel que la tecnología puede tener en tratamientos cada vez más medibles y personalizados.