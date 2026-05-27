Albia reabre su tanatorio-crematorio de Burgos con nuevos espacios de despedida

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Grupo Albia reabrió este miércoles su tanatorio-crematorio de Burgos, situado en la carretera del Cementerio, tras una renovación orientada a adaptar el centro a nuevas formas de acompañamiento y despedida. Las instalaciones, integradas en la red de siete centros que la compañía tiene en la ciudad, incorporaron espacios de velación, una sala multiconfesional, un área infantil y una sala inmersiva que permite proyectar contenidos vinculados a la persona fallecida.

El centro quedó distribuido en dos plantas y cuenta con seis salas de velación. Una de ellas incluye un altar de luz y un túmulo digital denominado Luz del recuerdo, elementos con los que la empresa busca ofrecer formatos distintos dentro de los ritos funerarios. La reforma incorporó además una sala infantil, pensada para facilitar la presencia de menores durante la velación en un entorno adaptado.

Entre las novedades figura una sala multiconfesional con capacidad para un centenar de personas y tecnología para retransmitir ceremonias por internet. Este espacio permite adaptar los rituales a distintas creencias y necesidades familiares, en un contexto en el que los servicios funerarios incorporan cada vez más opciones de personalización.

La sala inmersiva es otro de los elementos diferenciales del centro. Según la información facilitada por la compañía, se trata de un espacio único de estas características en Burgos y permite utilizar proyecciones temáticas durante la despedida. La propuesta busca crear un entorno más vinculado a la memoria de la persona fallecida, con imágenes o contenidos adaptados a su historia personal.

La reapertura contó con presencia institucional burgalesa, el director general de Grupo Albia, Daniel Palacios; y del gerente del centro, Israel Ávila. Albia, perteneciente a Grupo Santalucía, gestiona en España más de 250 centros funerarios, entre ellos 91 tanatorios y 28 crematorios, además de cementerios, floristerías y otros servicios vinculados a la actividad funeraria. La compañía cuenta con unos 1.400 profesionales y presta más de 77.000 servicios al año.