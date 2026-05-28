Carpintero espera "alguna sorpresa" en el cartel de conciertos de San Pedro "como Burgos merece"

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

El grupo municipal socialista lamenta lo "poco que se sabe" de la programación de las fiestas de San Pedro cuando apenas queda un mes para su comienzo. Los conciertos, el cartel y las reinas es lo único que se ha presentado hasta ahora, según lamentó la concejala Blanca Carpintero, que valoró la programación para los escenarios Céntrico y Excéntrico y criticó la falta de diálogo con los hosteleros para la oferta gastronómica y con los feriantes para las barracas.

La socialista opinó que los artistas anunciados hasta ahora resultan insuficientes para una ciudad como Burgos y, en este sentido, reclamó una apuesta "más ambiciosa" por parte del Ejecutivo local para atraer a más público y reforzar uno de los principales atractivos festivos.

Carpintero aseguró que todavía confía en que el Ayuntamiento pueda anunciar nuevas incorporaciones al cartel musical en las próximas semanas y deslizó que espera que exista "alguna sorpresa", dos o tres, que permitan mejorar la percepción general sobre la programación.

En su opinión, los conciertos tienen una gran importancia dentro de las fiestas mayores, tanto desde el punto de vista cultural como turístico y económico, al considerar que son una de las actividades con mayor capacidad de convocatoria.

Desde el PSOE consideran que Burgos debe aspirar a contar con actuaciones de mayor relevancia y más capacidad de atracción, especialmente en comparación con otras capitales del entorno que, a juicio de los socialistas, presentan programaciones musicales más competitivas durante el verano.

Los artistas anunciados "merecen el máximo respeto por su trayectoria musical contrastada", pero rememoró la programación de los años 2022 y 2023 con nombres como Ariet Rot, Shinova, Víctor Manuel, La Moda, Ana Mena o Dani Fernández, entre otros. Así, considera que al equipo de Gobierno le falta planificación y presupuesto. "Cuando uno no es capaz ni de prever los gastos ordinarios, ni de planificar con tiempo aquellos eventos que se repiten una y otra vez, es lógico que no quieras adelantar nada de la programación porque cuando cuentan cosas, se ven todas las vergüenzas", añadió.

Carpintero también puso el foco en la organización de la oferta gastronómica vinculada a las fiestas y criticó la falta de diálogo del equipo de Gobierno con algunos de los sectores implicados. En concreto, señaló que tanto hosteleros como feriantes han trasladado en distintas ocasiones su malestar por la escasa interlocución mantenida con el equipo de Gobierno durante la preparación de la programación festiva.

Denunció que todavía no se han publicado las bases de la oferta gastronómica ni tampoco se sabe si va a haber convenio o bases para las barracas. La edil socialista defendió la necesidad de mantener una mayor coordinación con los profesionales que participan directamente en las fiestas, especialmente en aspectos relacionados con la ubicación de espacios, la oferta de casetas y la planificación de actividades vinculadas a la hostelería y al recinto ferial.

En este sentido, reivindicó de nuevo la recuperación de la comisión de fiestas para dialogar y acordar asuntos tan de interés como la fecha de comienzo de San Pedro. Las reuniones de esta comisión, en la que participaban estos colectivos, así como grupos políticos, el comité de folclore y las peñas, desaparecieron con la llegada de Carolina Álvarez a la Concejalía de Festejos y no han regresado tampoco con César Barriada.

Desde su punto de vista, es necesario replantearse el comienzo en día 27 de junio y la finalización en 3 de julio, caigan en el día de la semana que caigan. «No vamos a tener ni un fin de semana completo de fiestas al empezar en sábado y acabar en viernes», añadió, para afirmar que si se mantiene este criterio el próximo año será peor porque comenzarían en domingo.