El Blanca de Castilla se involucra de corazón con las enfermedades raras.SANTI OTERO

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

En un momento dado de la conversación, a María Miguel Gutiérrez se le quiebra ligeramente la voz. Una lágrima se desliza por su mejilla izquierda. Otra por la derecha en cuestión de segundos. No puede evitar emocionarse al hablar de sus alumnos de 4º de la ESO. Una treintena de adolescentes del colegio Blanca de Castilla a los que siempre espolea para «soñar en grande» y «transformar la sociedad desde el aula». En equipo, sin descanso, sus pupilos forman parte de una cooperativa escolar que respalda la labor de Payasos de Hospital de Burgos mientras recauda fondos para financiar las terapias de tres compañeros con enfermedades raras.

«Es algo tan bonito que no se puede explicar con palabras». A Inma Gómez también le brillan los ojos. El proyecto Healthy Smiles, concebido a raíz de la participación del centro en el programa Planea Emprendedores de la Fundación Caja de Burgos, será de gran ayuda para su hijo Martín, diagnosticado con el síndrome de Pitt-Hopkins a muy temprana edad. No es alumno del Blanca de Castilla pero como si lo fuera. Forma parte del equipo al igual que su hermano Mateo, el mejor relaciones públicas posible para dar a conocer la iniciativa entre sus compañeros de 3º de Primaria.

La idea de poner el foco sobre las enfermedades raras surgió de una «lluvia de ideas» en clase. Casi todo el mundo estuvo de acuerdo en «apoyar el ámbito de la salud». En base a ello, diseñaron un plan de negocio consistente en la venta de jabones artesanales -cedidos por la empresa castellonense Beltrán- y bolsas de lavanda. Además, aprovecharon que la Semana Cultural del colegio versaba este año sobre el mundo circo para construir un photocall y sortear una cena con partida de bolos incluida. Todo ello, suscribe María, para «mejorar la calidad de vida» de Martín, Raúl y Neithan.

La primera tanda de productos (438 jabones y 300 bolsas de lavanda) se vendió en un abrir y cerrar de ojos. Con más de 1.800 euros recaudados hasta la fecha, la cooperativa acude este viernes 29 de mayo al paseo Sierra de Atapuerca, desde las 18 hasta las 20:30 horas, con el firme objetivo de comercializar una producción similar durante la Feria Planea Emprendedores.

«Me siento muy orgulloso porque están dando luz a las enfermedades raras», reconoce Neithan. Padece síndrome de Noonan y se implicó desde el primer momento con Healthy Smiles. Más que por él mismo, por contribuir con una causa en la que Raúl, afectado por el síndrome de Mowat-Wilson, también participa activamente.

Yolangy, su madre, lo corrobora: «Raúl se siente fenomenal y muy importante. Cuando no quiere ir al cole, le digo que María irá a buscarle para hablar del proyecto. Entonces se viste y va súper feliz».

Mientras Xiomara, Denisa y Estíbaliz empaquetan los productos que se venderán en Planea Emprendedores, Inma reflexiona sobre el papelón que tienen que afrontar las personas con enfermedades raras y sus familias. «Aunque seamos una minoría, formamos parte de la sociedad», enfatiza, emocionada, al comprobar que los chavales «se están dejando el corazón para visibilizarnos». A continuación, recuerda lo mucho que le enterneció contemplar el cubo de 2x2 metros instalado frente al Fórum Evolución que «refleja nuestros sentimientos de una manera increíble».

Otra cosa buena del proyecto, sin duda, es que «ha servido mucho para unir a las tres familias». Apenas se conocían y ahora comparten experiencias, tanto en privado como a través de un podcast dirigido por los propios alumnos. Visto lo visto, María celebra el «éxito» de una cooperativa en la que «cada uno ha sido capaz de demostrar su talento». Plenamente consciente de ello, Inma aporta una acertadísima reflexión: «Las Matemáticas y la Lengua se pueden enseñar, pero la empatía hay que sembrarla».

Ese amor al prójimo, igualmente palpable el año pasado cuando se recaudaron fondos para un colegio de Paiporta (Valencia) afectado por la Dana, también se trasladará el mes que viene al Hospital Universitario de Burgos (HUBU). Con Estíbaliz «echando una mano desde casa», el Blanca de Castilla donará más de 40 jabones para los niños que permanecen ingresados y los profesionales sanitarios que les asisten. Además, las pastillas destinadas a los pequeños incluyen un regalo en su interior. Un pequeño detalle, totalmente artesanal, fabricado con la impresora 3D del colegio.

De cara al próximo curso, la cooperativa seguirá adelante. La meta aún está por definir, pero María tiene claro que «haremos algo por el bien de la sociedad». ¿Dónde? «Donde sintamos que tenemos que estar, ahí estaremos».