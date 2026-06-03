Hacienda estudia un crédito de más 5 millones para financiar las obras en las cocheras de autobuses de Burgos

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

Un nuevo crédito bancario independiente del asociado a las inversiones para el año 2026. Esta es una de las soluciones que estudia el área municipal de Hacienda, presidida por Ángel Manzanedo, para pagar las obras asociadas a la emergencia del incendio de las cocheras municipales.

La alcaldesa, Cristina Ayala, avanzaba esta cuestión de "buscar un crédito aparte" para estas actuaciones que ya superan los 5 millones de euros, según se conoció el pasado jueves en las adjudicaciones que aprobó la Junta de Gobierno. En materia económica, desde Hacienda tienen varios frentes abiertos y en los que se está avanzando "simultáneamente"; el más importante, la renegociación de la deuda del antiguo Consorcio del Desvío Ferroviario, que está pendiente de la respuesta que dé el Ministerio de Economía.

Esta decisión del Gobierno central afecta a la posibilidad, incluida en el presupuesto de 2026, de acudir a un crédito para financiar inversiones por aproximadamente 18 millones de euros. Desde el PP se rebajó la expectativa de un crédito de 25,2 millones a uno de 18, porque se podría ajustar más a la cantidad de inversiones que daría tiempo a ejecutar hasta final de este año.

Tras el catastrófico incendio en las cocheras de autobuses municipales, se había comentado la posibilidad de contar con los remanentes de 2025 (3,5 millones de euros) para afrontar los gastos más urgentes de demolición de las naves dañadas y de acondicionamiento de la explanada adyacente como aparcamiento de autobuses. Sin embargo, se abre otra posibilidad, la de acudir a financiación externa negociando con las entidades bancarias. Por ahora, no pasa de una propuesta que no es definitiva, pero que sí se vería con buenos ojos por parte del equipo de Gobierno del PP.

Obras de emergencia

La pasada semana en la Junta de Gobierno se dio cuenta de las adjudicaciones a distintas empresas por un importe que, finalmente, excederá los cinco millones de euros (5.068.649 euros), aunque de inicio se había previsto que serían necesarios alrededor de 4 millones para desarrollar las actuaciones más urgentes, según la información que trasladó la alcaldesa, Cristina Ayala, hace pocos días. A estas hay que sumar otro contrato de emergencia, de unos 800.000 euros, para la adquisición de las máquinas de cobro y de geolocalización de los autobuses municipales; por tanto, la cifra se acerca a los 5,9 millones de euros.

El más cuantioso de los adjudicados el pasado 28 de mayo fue para la empresa Javier Herrán para la demolición de la nave más afectada por el fuego, así como la consolidación de la zona del taller. Salió a licitación por 900.000 euros, pero se firmará por 2.137.929 euros con un plazo de ejecución de siete meses.

Otra de las actuaciones más urgentes es el acondicionamiento de un solar contiguo a las cocheras municipales de la carretera Poza con el objetivo de destinarlo a aparcamiento de los autobuses. El presupuesto que se estimó de inicio era de 1,5 millones de euros, pero se adjudicó por 1.638.208 euros. La empresa Construcciones Jacinto Lázaro será la que desarrolle los trabajos para que puedan estacionar medio centenar de vehículos con un plazo de ejecución de 5 meses.

El tercero de los contratos adjudicados en la reunión de este jueves fue el de suministro e instalación de una estación de gas natural comprimido de carga rápida para el abastecimiento de la flota llegada desde Madrid, que utiliza este sistema para el combustible. En este caso, se firmará con la empresa AGAS 21, que contará con cinco meses para desarrollar los trabajos. Para esta actuación se había previsto una partida de 800.000 euros y se adjudicó por 1.292.512 euros.