El Ayuntamiento de Burgos destina 25.000 euros a actividades deportivas extraordinarias

Publicado por Europa Press Burgos Creado: Actualizado:

El Consejo de Administración del Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Burgos ha aprobado las bases de las subvenciones destinadas a actividades deportivas extraordinarias para este año 2026, una partida que cuenta con una dotación global de 25.000 euros.

Las ayudas están diseñadas exclusivamente para eventos puntuales de los clubes, por lo que si una entidad organiza una actividad este año bajo este paraguas y quiere repetirla el año que viene, no podrá volver a optar a estos fondos, teniendo que esperar al menos dos años o incluirla en sus proyectos ordinarios.

Según ha informado la presidenta del área, Carolina Álvarez, el órgano municipal también ha respaldado el pago por reconocimiento extrajudicial de crédito de varias facturas pendientes. Se trata de los recibos emitidos entre diciembre de 2025 y abril de este año por los servicios de conservación de las instalaciones locales.

En concreto, estos pagos corresponden al contrato de gestión para el mantenimiento de las zonas verdes y arboladas, las plantas ornamentales y los sistemas de riego de los complejos de Capiscol, El Plantío y San Amaro, además de las tareas de puesta a punto de los campos de hierba artificial y de las pistas de pádel.

Tras la aprobación de las ayudas extraordinarias, Álvarez ha avanzado el calendario del resto de paquetes, entre los que destacan las subvenciones ordinarias de temporada, que cuentan con un presupuesto de 600.000 euros y estarán listas en aproximadamente dos semanas.

Asimismo, la presidenta ha recordado que el área ya dio luz verde hace tres semanas a la convocatoria para las fiestas de San Pedro, publicada oficialmente este pasado lunes, mientras que el cuarto bloque, correspondiente a la campaña de Navidad, se prevé para mediados de mes. De hecho, ha propuesto retrasar una semana el próximo consejo si las bases navideñas no estuvieran totalmente redactadas para evitar sesiones innecesarias.

Las entidades interesadas en las ayudas extraordinarias dispondrán de un plazo de 21 días naturales para presentar sus proyectos a partir del día siguiente al de la publicación de las bases en el boletín oficial. El sistema de abono de estas subvenciones se articulará en función de la cuantía concedida.

Para aquellos proyectos que reciban un importe inferior a los 3.000 euros, el Ayuntamiento ingresará el total de la ayuda de una sola vez. Por el contrario, en las subvenciones que superen dicha cantidad, el pago se fraccionará con un anticipo del 70 por ciento de la cuantía y el 30 por ciento restante se abonará una vez justificado el gasto, un trámite para el que los clubes dispondrán de un plazo máximo de tres meses.

Coliseum

Por otro lado, Álvarez respondió a las preguntas de Vox sobre la denuncia realizada este lunes en relación con un problema de seguridad por las diferentes alturas entre el albero y el callejón, a la hora de convertir en plaza de toros el Coliseum.

La popular quiso trasladar «tranquilidad» para afirmar que «se cumple la normativa técnica y específica para este tipo de instalaciones». Añadió que la crítica de Vox se basó en una opinión personal de un extrabajador.