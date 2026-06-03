¿Cuántos pendones concejiles hay en Burgos? La Diputación los buscará en cada pequeño pueblo

Celebración de la III edición del Encuentro de Pendones Concejiles de la provincia de Burgos, en la localidad de TorrelaraEduardo Margareto

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

Su tamaño. Los colores. Los detalles geométricos o florales. Los pendones concejiles fueron en el pasado una forma de identificar a los pueblos de Burgos. El orgullo de sus vecinos. Poco a poco se fueron guardando en las iglesias de cada localidad que, además, se han ido vaciando. Ahora la Asociación de Pendoneros de Burgos y la Diputación Provincial de Burgos trabajan por recuperar un patrimonio inmaterial que «empezamos a potenciar hace cuatro años y en Burgos va creciendo y sumando cada vez a más gente», señala el presidente de la Asociación de Pendoneros de burgos, José Luis Pardo.

La Diputación se alinea en ese objetivo de recuperar esta tradición como se ha hecho en otras provincias como León. El primer paso es saber que elementos han sobrevivido al paso del tiempo. «Desde la Unidad de Cultura y Patrimonio Inmaterial queremos hacer un trabajo de inventario de los pendones que existen porque es necesario saber qué hay y cómo están para iniciar un posible programa de ayudas para su recuperación», avanzó la diputada de Cultura, Raquel Contreras.

Aunque desde hace cuatro años la pasión por los pendones concejiles en los pequeños pueblos de Burgos ha ido creciendo de forma exponencial. El próximo 20 de junio se celebra la cuarta edición del Encuentro de Pendones Concejiles de la Provincia de Burgos. Tras las citas en Villafranca, lodoso y Quintanalara, será la localidad de Quintanapalla quien acoja a los porteadores de los pendones concejiles de 60 pueblos de la provincia de Burgos.

El desfile multicolor de banderas que identifican el pasado de cada localidad arrancará con la concentración de los pendones y pendoneros en las eras de la iglesia en la localidad. A partir de las diez se iniciará la procesión.

«Ya contamos con tantos inscritos como los del año pasado que habíamos doblado la edición anterior, y esperamos que se puedan apuntar más porque hay plazo de inscripción hasta días antes de la celebración», recordó Contreras.