Cae en Burgos un ladrón experto en hurtos en áreas de servicio

Captura de una cámara de vigilancia del ladrón en un área de servicio.Guardia Civil

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La Guardia Civil ha detenido a un varón de 50 años de edad, como presunto autor de cuatro delitos de hurto en el interior de otros tantos vehículos, cuando se encontraban estacionados en áreas de servicio de las autovías AP-1 y A-62, a su paso por la provincia.

Los hechos ocurrieron en el primer tercio del mes de octubre de 2025, cuando de manera sistemática y bajo el mismo modus operandi, los días 2, 4, 6, y 8, a plena luz de día, se llevaron a cabo cuatro hurtos en el interior de vehículos estacionados en estas superficies de descanso y de servicio.

Sus ocupantes denunciaron la sustracción de objetos personales, bolsos y mochilas, que contenían dinero, móviles, llaves, documentación, tarjetas, gafas, entre otras pertenencias, tras percatarse de su falta.

Previamente habían parado para descansar del viaje, ya que se trataban de viajeros foráneos en tránsito por España que se trasladaban a sus países de origen o de destino; habían dejado las puertas abiertas o sin bloquear y se habían distanciado unos metros para relajarse o aprovechar para comer. Estas acciones facilitaron que el autor lograra acceder fácilmente al habitáculo.

Fruto de las primeras actuaciones policiales llevadas a cabo por el Área de Patrimonio de Policía Judicial y efectivos del grupo ROCA de la Comandancia, se pudo conocer que un varón había sido visto merodeando de manera sospechosa en las inmediaciones del lugar de los hechos.

Paralelamente, también que esta persona se desplazaba en un vehículo tipo monovolumen de color gris, automóvil que la investigación situó en todos los hechos, coincidente en lugar, fecha y hora con todos los casos denunciados.

El exhaustivo análisis de los datos obtenidos de diversas fuentes y la labor operativa desplegada por los investigadores, permitió identificar plenamente al sospechoso y localizarlo más tarde en la Comunidad de Madrid, donde ha sido detenido y desde donde se desplazaba para acometer este tipo de ilícitos.