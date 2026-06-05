Las barras de los conciertos de San Pedro salen a concurso con tiempos ajustados

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

El área de Festejos ha hecho públicas este viernes, 5 de junio, las bases reguladoras para conseguir autorización municipal para la instalación de las barras de bar durante los conciertos de San Pedro, tanto en la zona de Santa Teresa, en el escenario Céntrico, como en el parque del Hangar, en el Excéntrico.

Han sido las últimas en conocerse, ya que justo hace una semana se dieron a conocer las bases para sacar a licitación los espacios gastronómicos: la feria de tapas, los contenedores de Cuatro Reyes y las food trucks para el paseo de la Isla, si bien fueron modificadas este mismo miércoles para modificar algunos plazos.

La publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) abre el procedimiento público en el que se especifica que se busca la "transparencia, imparcialidad y publicidad" y que cambia las bases del juego con respecto a años anteriores, muy vinculado con la comisión de investigación en relación con los contratos de San Pedro, que se desarrolló entre el final de 2025 y comienzos de 2026.

Los empresarios interesados en competir por explotar estas barras de bar tendrán apenas diez días hábiles desde la fecha de la publicación, 5 de junio, para registrar sus solicitudes en el Ayuntamiento de Burgos. Se podrá optar a las barras de Santa Teresa o del Andén, o bien a las dos, y resultará adjudicatario el solicitante que oferte un mayor precio. En el caso de que haya un empate, se realizará un sorteo público para determinar el adjudicatario de cada lote.

La resolución de este concurso se conocerá a partir del 23 de junio, con apenas unos días de margen para realizar los montajes necesarios; la contratación del personal, así como de los suministros; el adjudicatario tiene que hacerse cargo de la electricidad y de las bebidas que se servirán durante los conciertos. Las fiestas, igual que los conciertos, comienzan este año el 27 de junio. De ahí, lo ajustado del margen temporal.

El negocio está restringido a las fechas y horas de los conciertos, tanto en Santa Teresa como en el parque del Hangar. La programación contempla espectáculos en horario de 20.30 a 21.45, así como de 00.00 a 01.00 en el caso del escenario Céntrico. Mientras que en el Excéntrico las horas de apertura de las barras serán de 20.00 a 21.00, de 22.30 a finalización, así como de 21.30 a 22.30 o de 00.00 a 1.30 horas, en función de las actividades musicales comprometidas.

Entre los requisitos recogidos para ser adjudicatario de la autorización para la ocupación de dominio público en las barras de los conciertos, en las bases se especifica la obligación de estar al corriente de pago de las cotizaciones de Seguridad Social; se debe estar dado de alta en el régimen de autónomos, así como al corriente de pago con la AEAT y con el Ayuntamiento de Burgos.

El titular deberá disponer de póliza contratada de un seguro de responsabilidad civil, que cubra posibles riesgos derivados del ejercicio de la actividad, con un capital de explotación mínimo de 150.000 euros por anualidad y siniestro.

Las barras que se monten deben configurarse como instalaciones portátiles desmontables y ajustadas a las dimensiones del espacio asignado, que no generen riesgos estructurales ni eléctricos para el público. Además, el adjudicatario se compromete a asumir la limpieza, gestión de residuos y reposición del espacio público tras los conciertos.

Espacios gastronómicos

Cabe recordar que el pasado viernes, 29 de mayo, se publicaron las bases de los espacios gastronómicos antes comentados. Desde el sector de la hostelería de Burgos, se comentó que causaban «incertidumbre» por su indefinición y por lo ajustado de los plazos para presentar los proyectos. Estas críticas por parte de la Federación Provincial de Hostelería hicieron mover ficha al área de Festejos, que modificó este miércoles el periodo de actividad, así como el plazo para registrar las ofertas. En concreto, el Ayuntamiento de Burgos cambió por "interés público" el plazo de presentación de las ofertas, que se amplió del 15 al 17 de junio. En cuanto al periodo de actividad, se permitirá abrir los espacios gastronómicos desde el 26 de junio hasta el 4 de julio, cuando en las primeras publicadas aparecía desde el 27 hasta el 3.