El Máster online sobre Intervención Temprana y Sistemas Inteligentes de la UBU celebra su tercera edición

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El Máster de Formación Permanente en Evaluación e Intervención Temprana en la Infancia desde la Aplicación de Sistemas Inteligentes (IoT, IPA, Health Smart y AI) celebró la pasada semana la graduación de su tercera edición, con estudiantes procedentes de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid y País Vasco.

La titulación, impartida en modalidad online, está dirigida a profesionales de ámbitos como Psicología, Pedagogía, Enfermería, Terapia Ocupacional, Fisioterapia, Educación o Ingeniería de la Salud, y ofrece una formación especializada en la aplicación de tecnologías inteligentes a la atención temprana.

La ceremonia contó con la presencia del vicerrector de Relaciones Institucionales, Cultura y Proyección Social, Delfín Ortega Sánchez, quien destacó la importancia de la atención temprana desde una perspectiva social e inclusiva, así como el carácter innovador del máster en la formación sobre tecnologías emergentes e inteligencia artificial. También subrayó el creciente reconocimiento de los títulos de formación permanente en el marco europeo como vía para la adquisición de competencias a lo largo de la vida.

Por su parte, la decana de la Facultad de Ciencias de la Salud, Montserrat Santamaría Vázquez, puso en valor el carácter interdisciplinar de la titulación, que integra conocimientos y profesionales de áreas como la Terapia Ocupacional, la Psicología, la Neurología y la tecnología.

La directora del máster, la catedrática de Psicología Evolutiva y de la Educación Consuelo Sáiz Manzanares, destacó la relevancia de un enfoque preventivo, interdisciplinar e inclusivo en los servicios de atención temprana, centrado tanto en los niños y niñas como en sus familias y entorno social. Asimismo, analizó la evolución de las políticas europeas en este ámbito y los retos relacionados con la accesibilidad y la calidad de estos servicios.

Durante el acto también se presentaron los principales recursos metodológicos de la titulación, basados en el aprendizaje autorregulado y apoyados en entornos virtuales, avatares interactivos y actividades de simulación para la resolución de casos prácticos.

El máster cuenta con 60 créditos ECTS y combina contenidos teóricos y prácticos orientados a la adquisición de competencias profesionales. Entre las novedades previstas para el curso 2026-2027 destaca la incorporación de simulaciones de casos clínicos generadas mediante inteligencia artificial, que permitirán enriquecer la formación práctica del alumnado en entornos virtuales inmersivos. El profesorado está integrado por once docentes de distintas áreas de conocimiento de la Universidad de Burgos, lo que garantiza un enfoque multidisciplinar y una estrecha conexión entre docencia e investigación.

Los resultados académicos reflejan la consolidación de la titulación. Tanto en la edición anterior como en la actual, la tasa de egreso ha alcanzado el 100%. Además, el alumnado ha otorgado la máxima valoración posible (5 sobre 5) a aspectos como el plan de estudios, la organización docente, la atención recibida y la calidad del profesorado. La satisfacción general del profesorado también presenta resultados muy positivos, con una valoración media de 4 sobre 5. Todos estos indicadores ponen de manifiesto la consolidación de este modelo formativo, centrado en el aprendizaje activo y en la aplicación de tecnologías digitales.