De la IA a los chips. Este es el plan de ITCL para convertirse en referente tecnológico en Europa

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

El Instituto Tecnológico de Castilla y León (ITCL) busca situarse al frente de las nuevas tecnologías emergentes vinculadas a la nueva generación de la inteligencia artificial (IA) y al desarrollo de la tecnología ASIC, que permitirá diseñar chips propios en un plazo de tres años y dar el salto al liderazgo tecnológico a nivel europeo.

El centro, con sede en el Polígono Industrial de Villalonquéjar, afronta un plan estratégico con horizonte en 2028 y el objetivo de situarse a la cabeza del diseño de la tecnología del futuro. «Hemos apostado por un abanico de proyectos relacionados con tecnologías disruptivas, lo que nos ha llevado a realizar aportaciones a cuatro PERTE (naval, chip, aeroespacial y agrario). Llegar hasta aquí no ha sido sencillo; la tecnología cambia muy rápido y obliga a seguir creciendo, pero estamos posicionados para proporcionar nuestras soluciones a terceros», señaló el director gerente del ITCL, Javier Sedano.

El reto del centro tecnológico es desarrollar sistemas más eficientes, sostenibles y preparados para la industria del futuro, además de dar soporte a la nueva generación de la IA. Para ello plantean tres estrategias clave para convertirse en un «referente nacional y europeo en tecnologías de hardware avanzadas». Entre ellas destaca su posición de vanguardia en el desarrollo de arquitecturas FPGA (Field Programmable Gate Arrays).

Este proyecto consiste en «un trabajo a nivel hardware y de puertas lógicas para construir los circuitos que deseemos, un hardware configurable para cualquier dispositivo o aplicación específica», señaló el responsable del desarrollo de FPGA en el ITCL, Jorge Fernández. Esta línea está relacionada con el desarrollo de aplicaciones de computación neuromórfica, el diseño de chips ASIC y la criptografía postcuántica.

«Tras años de crecimiento acelerado de los modelos de aprendizaje profundo y de la inteligencia artificial generativa, el principal desafío ya no es solo diseñar algoritmos más potentes, sino hacerlo de forma más sostenible, eficiente y compatible con las necesidades reales de la industria», señalan desde la institución.

La línea de trabajo basada en hardware FPGA permite dar soporte físico a la demanda de sectores como la inteligencia artificial, la automatización industrial, la aeronáutica, la defensa, la automoción, las telecomunicaciones y los sistemas críticos de seguridad. En este ámbito, el centro de investigación burgalés se sitúa a la cabeza junto a iniciativas desarrolladas en Salamanca y Valladolid. «Es una tecnología específica que está arrancando y apenas se aplica en 50 empresas en todo el país».

El desarrollo de redes neuronales neuromórficas se aborda en el ITCL a través del proyecto PCoreS. Se trata de una iniciativa vinculada al PERTE Chip, en la que participa el centro, y que busca desarrollar redes neuronales de impulsos (SNN) sobre plataformas FPGA y futuros circuitos ASIC especializados. En cuanto a la computación cuántica, ámbito en el que el centro es referente, desarrolla una nueva línea de criptografía postcuántica. «La computación cuántica está al caer. En 2024 se estandarizaron los algoritmos, la UE ya ha planteado los pasos a seguir y entra en juego la seguridad, un ámbito en el que queremos ser líderes», concluyó Javier Sedano.

En esta línea, el trabajo realizado hasta ahora resulta clave para disponer de un «core tecnológico que nos permita afrontar estos desafíos». El ITCL participa actualmente en cuatro PERTE y considera positivo el balance del Plan Estratégico concluido en 2025. «Ha sido un año positivo para nosotros desde cualquier enfoque: hemos crecido un 24% en facturación; en empleo cerramos con 108 trabajadores; mantenemos un número similar de proyectos respecto a años anteriores y superamos los 207 clientes», remarcó el apoderado general, José María Vela.

El reto del nuevo plan estratégico a tres años, en cuya elaboración han participado más de 25 personas de la entidad, es convertirse en líder en desarrollo tecnológico y trasladar ese conocimiento a empresas y pymes.