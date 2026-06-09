Ayala recupera la cuantía de ayudas a cooperación que recortó a petición de Vox

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, recupera dos años después, la cuantía de ayudas a Proyectos de Cooperación al Desarrollo que se redujo ante el primer presupuesto de la legislatura por exigencias de Vox. Vuelven a convocarse las tres líneas de ayudas para entidades burgalesas que trabajan en países en vía de desarrollo con cifras que se acercan al millón de euros.

«Se recupera la financiación comprometida para cooperación al desarrollo en este 2026 y se han acelerado para sacarlas más rápido de lo habitual y facilitar el trabajo que realizan las ong», remarcó la presidenta de la Gerencia de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Burgos, Mila del Campo. De esta manera, saldrán las tres convocatorias de Proyectos de Cooperación al Desarrollo, Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global y la atención ante Emergencias Humanitarias. Entre los tres suman 931.000 euros en las convocatorias de las que en la primera línea de cooperación sobre el territorio se destinan 791.000 euros, en materia de educación se repartirán un total de 65.100 euros y en emergencias humanitarias de 74.480 euros.

Esta es una de las líneas de subvenciones que se han aprobado en el denso consejo celebrado en la Gerencia de Servicios Sociales que constaba de un total de 35 puntos en el orden del día y que supone el reparto de subvenciones, convenios y pagos por la prestación de servicios y contratos por valor de 2,5 millones de euros. «Es un movimiento económico que da cuenta del volumen de contratos, convenios y subvenciones que se gestionan desde la Gerencia», remarcó la edil.

De esta manera, se han aprobado las bases para las subvenciones para empresas de inserción e inclusión social por valor de 35.000 euros. «La aprobación hoy indica que han sido más rápidos de lo habitual por el compromiso que se se ha hecho desde esta Gerencia ye l resto de áreas del Ayuntamiento para que puedan salir más pronto de lo habitual y facilitar a las ONG que dispongan de estas subvenciones antes de tiempo», señaló Mila del Campo.

Ciudad amiga de la infancia

Por otro lado, la Gerencia ya tiene listo el proyecto de Reglamento de la comisión interáreas que trabajará con el objetivo de que Burgos recupere el título de Ciudad Amiga de la Infancia. Se planteará su aprobación en la Junta de Gobierno Local del próximo jueves para su aprobación posterior en el consejo de la gerencia con periodo de aportaciones al mismo del resto de grupos. «Se está trabajando desde el minuto cero» en recuperar este sello.

En la comisión se han abordado también otros puntos vinculados a reconocimientos extrajudiciales de crédito para los servicios de Ayuda a Domicilio, Huertos de Ocio, Programa de Promoción de la Autonomía Personal y varios lotes de los últimos meses del contrato de centros cívicos. también se ha aprobado la justificación para abonar el 30% del valor de los convenios del año pasado con Betania, que se ha prorrogado por segunda vez el acuerdo, Aspanias, Cocemfe, Amigos del Pueblo Saharaui, Amycos, Esclerosis Múltiple y Cáritas Diocesana.