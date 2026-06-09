Detenido en Burgos por arrancar un trozo de oreja a un joven en una pelea

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La Policía Local de Burgos, en colaboración con la Policía Nacional, ha detenido a un hombre de 24 años por un delito de lesiones tras arrancar un trozo de oreja a un joven de 19 años.

Los hechos se produjeron alrededor de las 5.58 horas del pasado domingo, 7 de junio, cuando un aviso a la sala del 112 informaba de una pelea en el exterior de un establecimiento de hostelería de calle Vitoria.

La Unidad de Respuesta Rápida de la Policía Local se personaba en el lugar junto a una dotación de la Policía Nacional, donde el personal de seguridad del local explicaba lo sucedido, indicando que el agresor, al que tenían retenido, había arrancado un trozo de oreja a un joven.

Testigos presenciales indicaron a los agentes que, tras una fuerte discusión entre el agresor y una mujer, se inició una pelea que terminó con un mordisco a un chico de 19 años, que perdía parte del inferior del lóbulo de la oreja.

Tras escuchar las declaraciones de los testigos, y después de entregar a los servicios sanitarios la parte amputada, se detenía al agresor y se trasladaba a la víctima al Hospital Universitario de Burgos.