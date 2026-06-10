Rodríguez critica que varios contratos clave de San Pedro siguen en el aire a dos semanas de las fiestas

Imágenes de una feria cerrada en forma de protesta para no volver a la calle Laredo el próximo año.óscar Corcuera

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

La viceportavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Burgos, Sonia Rodríguez, criticó la gestión municipal de los preparativos de las fiestas de San Pedro y San Pablo y aseguró que, a poco más de dos semanas de su inicio, continúan sin resolverse diversos contratos vinculados a la programación festiva.

La concejala socialista atribuyó esta situación a la falta de planificación del equipo de Gobierno del Partido Popular y señaló que todavía existen incertidumbres sobre algunos de los elementos más relevantes de las fiestas. "Funcionar sobre las urgencias, sobre la marcha, sin prever y sin capacidad para anticiparse a lo que pueda suceder se está convirtiendo en la tónica general", reflexionó ante el plante de los feriantes o las críticas de la hostelería a las bases de los espacios gastronómicos.

Desde el punto de vista del PSOE, es especialmente llamativo que persistan dudas a estas alturas del año cuando la celebración de las fiestas es un acontecimiento perfectamente previsible en el calendario municipal. En este sentido, señaló que todavía quedan cuestiones pendientes relacionadas con las barracas, los fuegos artificiales, la feria de tapas, los Cuatro Reyes y diversos contratos técnicos necesarios para el desarrollo de los festejos.

Rodríguez no recuerda una situación similar en años anteriores y reclamó una mayor capacidad de anticipación por parte del equipo de Gobierno para evitar que la organización de las fiestas llegue a las semanas previas con asuntos todavía sin resolver.