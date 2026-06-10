A dos días del Parral 2026. Este es el gran despliegue para que el Curpillos brille sin residuos

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

La Concejalía de Medio Ambiente y Urbaser ya tienen perfectamente planificado el operativo especial de limpieza en la Jira del Curpillos en el parque de la Quinta. En el Parral las cifras se mueven en miles. El reparto de comida, la bebida, la afluencia de gente... y también los residuos. El objetivo es un a intervención rápida así que este año se movilizarán más operarios que nunca.

En total 162operarios trabajarán en cuatro turnos en un refuerzo que se mantendrá los días 12 y 13 y que se cerrará con una brigada específica el 15 de junio.

El operativo movilizará 44 vehículos y equipos de limpieza. En concreto 20 vehículos ligeros, cinco barredoras de aceras y otros tantos equipos gancho, tres camiones cisterna, tres barredoras de calzadas, tres vehículos de lavado y lavaaceras, dos camiones ligeros de carga trasera, dos camiones de carga trasera y un camión satélite.

El 11 de junio, trabajos previos

Durante este jueves se iniciara el Operativo de Limpieza del Curpillos 2026 con la instalación de cubos, papeleras, contenedores y cajas abiertas. En concreto se dispensaran por la zona de acceso al recinto 13 contenedores de vidrio. También se repartirán por todo el parque 150 cubos para la recogida de basura de las 35.000 personas que, como mínimo, se esperan llenen La Quinta durante la fiesta. A ellos hay que sumar 35 cajas multi para fracción resto que se repartirá entre las peñas. De forma paralela se reforzará al disposición de contenedores habitual en la calle Cascajera. El objetivo es que quien sea responsable y retire la basura que genere, tenga donde depositarla y restar la acumulación de residuos por el parque.

El día del Curpillos

El despliegue arrancará a primera hora en dos puntos de interacción. Habrá un baldeo mixto en turno de noche y mañana de la zona por donde se realiza el desfile del Pendón de las Navas de Tolosa. Así, se realizara una limpieza previa por el Arco del Amparo, las calles Alfonso VIII y Bernardino Obregón. También se retirarán los contenedores en el tramo por donde se realizará la procesión del Curpillos.

En el Parque de la Quinta también se realizarán labores de mantenimiento antes de que empiecen a llegar los primeros peñistas. Se realizará un baldeo mecánico con piñas delanteras para mojar los caminos de la zona y evitar la generación de polvo cuando se produzca la aglomeración de personas. Se realizará, también, un lavado de contenedores metálicos.

A primera hora se llevará a cabo una revisión con el equipo especializado para limpiar posibles pintadas en el entorno y en el centro del parque.

Mientras 35.000 personas pasean entre las 26 casetas disponibles habrá un servicio de limpieza permanente. Tres equipos, con dos operarios cada uno, realizaran repasos desde la avenida Arlanzón, el Plantío, Las Vegillas y el Bulevar hasta las 11 de la mañana. A partir de esa hora se reforzaran con cuatro operarios en el parque para ir vaciando los cubos llenos y las papeleras. Dos trabajadores vaciarán las papeleras de los exteriores a las entradas.

Por la tarde se desplegarán a la quinta tres vehículos y dos recolectores de carga trasera y una caja abierta para depositar los residuos que ya se hayan generado en la primera parte de la jornada festiva. Estos equipos cuentan con un conductor y dos peones cada uno.

La resaca

Para el día después no habrá que esperar mucho. El turno arranca durante la noche en la que se prevé realizar la limpieza del interior con un camión portacontenedores para la retirada de los cubos, un camión de gancho para ir retirando los contenedores y camiones de carga para limpiar los montones de basura que hayan dejado las peñas, el vaciado de cubos y contenedores. Para el contenedor de vidrio habrá un camión especifico.

La resaca de residuos en e parque se limpiará durante batida en la mañana. El operativo arrancara en la rotonda de acceso a la carretera Madrid al interior con rastrillos acumulando los residuos en montones para utilizar contenedores y se intervendrá en las zonas aledañas y el río. El objetivo es reducir al máximo el uso de bolsas de plástico al contar con un mayor numero de reciclaje de envases y que se complementa ese valor de sostenibilidad con el uso de camiones de gas, vehículos eléctricos etc.

Brigada de limpieza exhaustiva

La resaca de residuos del Curpillos en la Quinta se prolongará el 15 de junio y días posteriores para reforzar la limpieza de choque realizada el sábado. Habrá una brigada dedicada en exclusiva para la limpieza al completo de la Quinta y que no quede ni rastro de una nueva edición del Parral que, no se sabe si será la última.