Ayala defiende que la jira regrese al Parral, pero advierte de reparos por motivos de seguridad

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, se mostró partidaria de que la jira del Curpillos regrese el próximo año al parque de El Parral, aunque dejó entrever que esa decisión no estará exenta de dificultades debido a los reparos existentes en materia de seguridad. En concreto, cuestionada por la posibilidad de fijar una ubicación definitiva para esta tradicional cita festiva tres años después del traslado provisional a La Quinta, la regidora recordó que la consulta impulsada por el Ayuntamiento arrojó un respaldo mayoritario al regreso al emplazamiento histórico. "Hay una votación, eso es así. La gente decidió que lo prefería en el Parral y, por tanto, inicialmente esa es la decisión que llevaremos adelante", señaló.

Sin embargo, Ayala admitió que durante la última Junta de Seguridad se pusieron sobre la mesa dudas sobre la viabilidad de este escenario. Según explicó, el subdelegado del Gobierno, Pedro de la Fuente, trasladó en ese encuentro que la organización de la jira en El Parral entraña dificultades. Si bien la regidora evitó profundizar en esas objeciones, reconoció que se trata de un aspecto que habrá que tener en cuenta de cara a la próxima edición del Curpillos.

Inevitable resultaba la pregunta sobre el giro de 180 grados en relación con el emplazamiento de las barracas en las próximas fiestas de San Pedro y San Pablo. Al respecto, Ayala mostró su total confianza en que el conflicto con los feriantes esté encauzado tras el principio de acuerdo alcanzado el jueves, in extremis, que pasa por devolver las atracciones al polígono docente del Vena.

La primera edil culpó al PSOE de generar el problema e indicó que, de hecho, los representantes del sector mantenían la única exigencia de "cambiar la ubicación establecida durante el anterior mandato del socialista Daniel de la Rosa". Tras constatar que no se había presentado ningún licitador en el procedimiento abierto, el Ayuntamiento comenzó a trabajar de inmediato en la elaboración de un nuevo pliego para posibilitar la instalación de las barracas en la ubicación que los feriantes reclaman.

Según detalló Ayala, los servicios municipales revisaron ayer tanto los aspectos técnicos como jurídicos y administrativos para acelerar los plazos y permitir que el nuevo pliego se publique el próximo lunes, pues, subrayó, esta modificación debe ajustarse al procedimiento administrativo marcado. Una vez abierto el periodo obligatorio de concurrencia, el objetivo del equipo de Gobierno es que las atracciones puedan instalarse. "Lo que sí nos decían los servicios técnicos es que, lo mismo que han estado 18 años allí, pueden volver a llevarlas sin ningún problema", aseguró Ayala, que valoró positivamente el desenlace de unas negociaciones que, a su juicio, permiten garantizar la presencia de las barracas en las fiestas.

La alcaldesa también quiso lanzar un mensaje de tranquilidad respecto a los fuegos artificiales. Después de que solo una empresa haya quedado en disposición de asumir una tirada, Ayala aseguró que el Ayuntamiento trabaja para garantizar el desarrollo del programa completo. En este sentido, explicó que, además de contar con esa adjudicataria, se mantienen conversaciones con otras firmas pirotécnicas para que puedan llevarse a cabo todos los espectáculos.

Lejos de reconocer lo que parece un cúmulo de incidentes, la máxima responsable municipal se congratuló de que "definitivamente, pese al alarmismo de muchos, las fiestas de San Pedro y San Pablo van a tener, como todos los años, conciertos, barracas y fuegos", apostilló.