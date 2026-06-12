La Mesa para integrar Treviño en Álava empezará una ronda de reuniones con partidos e instituciones

Publicado por Europa Press Vitoria Creado: Actualizado:

La denominada Mesa para la Integración del Enclave de Trebiñu en Álava empezará una ronda de reuniones con partidos e instituciones, para lo que ha enviado esta semana las correspondientes solicitudes de reunión.

Tras las diferentes acciones que ha realizado esta iniciativa para la incorporación en Álava de este enclave burgalés durante el último año y la "multitudinaria" celebración el pasado mes de abril del Trebiñu Eguna, esta semana se han enviado solicitudes de reuniones a diferentes partidos políticos e instituciones.

Así, se ha remitido una solicitud de reunión a todas las instituciones implicadas: Diputación Provincial de Burgos, Diputación Foral de Álava, Junta de Castilla y León, Gobierno Vasco y Gobierno de España. Por su parte, se ha solicitado también una reunión a los siguientes partidos políticos: Partido Popular de Burgos y Álava, PSOE de Burgos y Álava, EAJ-PNV, EH Bildu, Podemos de Burgos y Álava y Sumar de Burgos y Álava.

Desde la Mesa para la Integración del Enclave de Trebiñu en Álava se espera que estas solicitudes tengan una respuesta positiva. En ellas se explicará por parte de la Mesa de los problemas de la ciudadanía del Enclave al vivir esta situación "anacrónica y el sentimiento mayoritario de la población de integrarse en Álava", ha precisado.