'Kilómetros de conexión': Un podcast sobre ruedas con sello burgalés

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

Un coche, una ruta y un copiloto con ganas de contar cosas. Esos son los ingredientes de ‘Kilómetros de conexión’, el podcast sobre ruedas que, a sus 26 años, ha creado Sergio Mendoza. Graduado en Magisterio con mención en Educación Física y Educación Especial, y con una clara vocación por el trabajo con los más pequeños, una experiencia que ha curtido en campamentos de verano y centros cívicos, este joven burgalés siempre ha tenido un lado creativo muy despierto.

Esa inquietud ha sido la base «de la que siempre han ido surgiendo proyectos». El último de ellos, «el más ambicioso hasta la fecha», es ‘Kilómetros de conexión’, un podcast que se graba dentro de un coche y en el que da voz a «burgaleses que tienen algo interesante que contar».

El viaje comenzó a gestarse a principios de 2025. Tras darle muchas vueltas a la idea de crear algo diferente, Sergio llegó a una conclusión que hoy es el motor de su proyecto. «Escuchar es una de las mejores maneras de aprender y yo tengo muchas ganas de aprender». Aunque las dudas iniciales estuvieron presentes, se lanzó a comprar un equipo compuesto por cámaras GoPro y micrófonos y tecnología y decidió que «era el momento de hacerlo realidad».

Así, en febrero de 2025 empezó a grabar las primeras entregas. Tras un breve parón, el proyecto cogió velocidad de crucero al retomar las grabaciones en septiembre. La premisa era clara pero original. «Meter a creadores y profesionales de Burgos en un coche para, en ese espacio de intimidad donde las distancias se acortan y las defensas bajan, generar un conversación interesante y distendida», explica.

Por delante y durante aproximadamente una hora, presentador e invitado, piloto y copiloto respectivamente, comparten un viaje hacia un destino de la provincia donde hablan de experiencias, proyectos propios, anécdotas y consejos.

Primer kilómetro

Arrancar un proyecto así requiere confianza, y Sergio la encontró en su entorno cercano. El primer episodio lo protagonizó su amigo Daniel Guantes, reconocido músico burgalés. «En aquel momento pensé que si salía mal, al menos era un primer episodio entre amigos», pensó Sergio.

Sergio posa junto a uno de los coches cedidos por Grupo Julián para la grabación.Oscar Corcuera

Se desplazaron a Revenga para grabar y el resultado fue un éxito. Aquella primera toma de contacto fue «premonitoria» y es que «en esa misma entrevista bromeamos con la idea de que de aquí a unos meses me contactaría un concesionario». Y el destino, o el trabajo bien hecho, hizo su magia. En septiembre, el Grupo Julián se puso en contacto con Sergio y hoy, gracias a ese patrocinio, el burgalés realiza cada podcast en un modelo nuevo, sumando «atractivo visual y técnico al formato».

Ahora con una treintena de episodios publicados, ‘Kilómetros de Conexión’ es «exactamente lo que se ve en YouTube o se escucha en Spotify». El creador reconoce que no lleva guion, solo un tema central y algunos apuntes recogidos en un papel pegados en el volante sobre el que pivotar la conversación por si se acaban las ideas. Lo más complejo para él sigue «siendo mantener el hilo de la conversación, sacar temas fluidos y, al mismo tiempo, estar pendiente de que las cámaras graben y los micrófonos no fallen», señala entre risas.

El programa cuenta con una estructura muy dinámica dividida en tres secciones. Tras un primer tramo de kilómetros recorridos por la provincia, la primera es ‘La Gasolinera o Tienda’, donde Sergio compra un detalle que cree que le va a gustar a su invitado. Después llega ‘Cruce de Caminos’, una sección donde el copiloto anterior «deja una pregunta grabada para el siguiente sin saber quién será; este la responde y lanza la suya para el próximo». El trayecto cierra con un cuestionario fijo para todos los invitados. «Les pido una anécdota, un consejo, su forma de evadirse de un mal día y su aportación a una lista de Spotify del programa, donde cada copiloto añade cuatro canciones».

Además, la experiencia se complementa en Instagram con una ‘Tarjeta de viaje’, que «es una ficha técnica con los datos del recorrido», un reel con las características del coche usado en esa grabación y un juego de ‘Adivina quién viene’ antes de cada publicación.

El proceso de producción es «exigente», pero lo que más preocupaba a Sergio inicialmente era ir encontrando invitados interesantes y que ellos quisieran participar. «Al principio era complicado, tiraba de agenda y contactaba a personas que había conocido en algún momento», apunta. Ahora, con el podcast ya rodado, «todo fluye mejor, especialmente gracias al boca a boca y a la red de contactos que se va generando», añade. Además, utiliza un formulario de Google donde los futuros copilotos «explican porque su historia o sus conocimientos pueden tener interés para un podcast y yo me pongo en contacto con ellos».

Todas las historias y todas la vivencias «son muy interesantes» pero si Sergio tuviera que quedarse con una sola sería con la entrevista a Carlos, un enfermo de ELA. «Fue una de las charlas más complicadas de gestionar por su dureza, pero sin duda una de las más humanas y enriquecedoras de toda esta aventura», explica.

Aunque el creador asegura que «ha habido momentos malos y de saturación», en los que ha pensado dejarlo, «el cariño de la gente y el crecimiento del proyecto» le han dado la confianza necesaria para seguir. Con la vista puesta en el futuro, Sergio tiene claro el rumbo de su original podcast. «Yo quiero seguir disfrutando de este viaje sin correr, poniendo empeño y corazón», avanza. Por el momento, el burgalés explica que las grabaciones continuarán este mes de junio para «dejar el verano completamente cerrado con los copilotos ya editados», asegurándose de que la conexión no se detenga ni un solo kilómetro.