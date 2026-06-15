La seguridad desbanca al autobús como principal gasto municipal en Burgos

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

La seguridad ciudadana se ha convertido en el servicio municipal con mayor coste para el Ayuntamiento de Burgos. Hasta 2025, el transporte urbano figuraba de forma recurrente entre los servicios municipales con mayor coste económico y ocupaba la primera posición entre los grandes servicios analizados en las memorias justificativas del coste y rendimiento de los servicios.

Al observar las correspondientes a los ejercicios de 2023, 2024 y 2025, se refleja un fuerte incremento del gasto asociado a la Policía Local y a la gestión del tráfico, que ha pasado de 17,27 millones de euros a 24,87 millones en apenas dos años.

El aumento, de 7,6 millones de euros, supone un crecimiento del 44% y sitúa por primera vez a la seguridad por delante del transporte urbano entre los servicios municipales con mayor coste económico.

Solo en el último año, entre 2024 y 2025, el incremento de costes ha representado algo más del 36% al pasar de 18,26 millones en 2024 a 24,87 millones en 2025, un incremento de 6,6 millones de euros.

De acuerdo a la memoria que elabora la Intervención General de cara a aprobar la Cuenta General Anual, antes del final de mayo, en 2023, el servicio de Seguridad y Tráfico representaba un gasto de 99 euros por habitante. Dos años después, la cifra supera los 140 euros por vecino.

La evolución coincide con el incremento de la plantilla municipal registrado durante el mandato. El Ayuntamiento de Burgos cerró 2023 con 1.226 empleados entre personal funcionario, laboral y trabajadores de los servicios municipalizados. A finales de 2025 la cifra alcanzaba los 1.494 trabajadores, lo que supone 268 efectivos más en dos años.

Aunque las memorias no detallan de forma exhaustiva qué parte de ese crecimiento corresponde a la Policía Local, los gastos de personal constituyen el principal componente económico de los servicios de seguridad, por lo que la incorporación de nuevos efectivos y el incremento de los costes salariales ayudan a explicar el aumento registrado.

La memoria de 2023 recoge que el número de empleados del servicio era de 220, 1,26 empleados por cada 1.000 habitantes. En la última conocida, se señala la cantidad de 238 trabajadores, lo que representa que se alcanza una media de 1,34 empleados por cada 1.000 habitantes.

En cuanto a la gestión del tráfico, coincide con la puesta en marcha de la Zona de Bajas Emisiones en Burgos (ZBE) y el desarrollo de un contrato que supuso una inversión de 3,5 millones de euros. La puesta en marcha del sistema de movilidad ha requerido la contratación de servicios de control del tráfico y la instalación de una red de cámaras, lectores de matrículas y herramientas digitales para la gestión y supervisión de los accesos al área definida.

La evolución de la seguridad destaca sobre el resto de servicios municipales, pero no es el único ámbito que ha experimentado un crecimiento significativo desde el inicio del mandato de Cristina Ayala.

Servicios Sociales

Los servicios sociales también ganan peso dentro del presupuesto municipal. La atención a personas dependientes, que incluye la ayuda a domicilio y el servicio de comida a domicilio, tenía un coste de 8,27 millones de euros en 2023. Dos años después supera los diez millones.

Este es uno de los programas más relevantes de la Gerencia de Servicios Sociales, impulsado por el aumento de la demanda de atención a personas mayores y dependientes. En 2023 atendía a 2.985 usuarios y tenía un grado de cobertura superior al 68 % gracias a las aportaciones de la Junta de Castilla y León y de los propios beneficiarios.

La Gerencia de Servicios Sociales gestionó ese año más de 25,8 millones de euros, consolidándose como una de las áreas con mayor volumen económico municipal. Con los datos de 2025, se ve cómo esta área municipal pasó a gestionar 32.445.681 euros con un grado de cobertura que bajó al 48,11%.

Transporte público

El transporte público urbano continúa siendo uno de los principales capítulos de gasto municipal, aunque su evolución ha sido mucho más estable durante los últimos ejercicios. El coste del servicio se mantiene en torno a los 20 millones de euros anuales, lejos del crecimiento experimentado por la seguridad o por algunas áreas de servicios sociales.

El grado de cobertura presupuestaria está en el 45,83% y el coste por habitante se reparte a 112,45 euros anuales. La memoria de costes tiene en cuenta una población de 177.402 habitantes. Los ingresos del servicio por el coste del billete o tarjeta Bonobur son de 2.786.281 euros, mientras que otros 2.017.110 euros proceden de la subvención del Estado. Si se tiene en cuenta el grado de cobertura de acuerdo a la tasa por el uso del transporte público, baja hasta el 12,36%.

También ha aumentado de forma notable el gasto destinado al mantenimiento de la ciudad. El área de Medio Ambiente registró en 2023 un coste de 6,52 millones de euros. En 2025 la cifra supera los 9 millones, con un incremento cercano al 39%.

El crecimiento está ligado a la conservación de zonas verdes, la gestión medioambiental y el encarecimiento de los contratos de servicios urbanos como el de recogida de residuos y limpieza viaria.