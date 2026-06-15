El depósito municipal de Burgos mueve más de un millar de vehículos durante 2025

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

El depósito municipal de vehículos de Villalonquéjar registró durante 2025 un total de 1.069 entradas y 1.077 salidas, según los datos recogidos por la Sociedad para la Promoción y Desarrollo de la Ciudad de Burgos, ProBurgos, encargada de la gestión de estas instalaciones municipales.

La actividad aumentó respecto al año anterior, cuando se contabilizaron 902 entradas y 852 salidas. Al cierre de 2025 permanecían almacenados en el recinto 362 vehículos, frente a los 380 que había un año antes.

Las instalaciones de Villalonquéjar reciben los vehículos que permanecen más de nueve días sin ser retirados por sus propietarios del depósito ubicado en las naves de Pentasa II, adonde son trasladados inicialmente por la grúa municipal tras su retirada de la vía pública.

No obstante, buena parte de los vehículos almacenados en este recinto proceden de otras situaciones. Entre ellos figuran automóviles abandonados en la calle, embargados, sin seguro obligatorio o intervenidos por la Policía Local tras controles de alcoholemia o drogas. También se custodian vehículos relacionados con procedimientos judiciales o aquellos que, por diferentes circunstancias, deben permanecer bajo vigilancia.

El volumen de vehículos almacenados está muy lejos de las cifras registradas hace dos décadas. El depósito llegó a albergar hasta 1.200 vehículos en 2006, el dato más elevado desde la puesta en marcha de estas instalaciones.

La gestión del recinto incluye el control de accesos, la tramitación de entradas y salidas y la custodia de la documentación remitida por la Policía Local. El servicio se presta en las instalaciones ubicadas junto a los almacenes municipales, en la calle Condado de Treviño, en el polígono de Villalonquéjar.

Tres trabajadores municipales están adscritos de forma permanente al depósito, aunque durante periodos vacacionales o ante necesidades del servicio se recurre a personal de apoyo y a empresas auxiliares. Parte de la plantilla también presta servicio en otros equipamientos gestionados por la Sociedad para la Promoción y Desarrollo de la Ciudad de Burgos, entre ellos el aparcamiento de plaza de España.

El Ayuntamiento de Burgos encargó a ProBurgos la encomienda de gestión de los trabajos de servicios de vigilancia en los depósitos de vehículos retirados de la vía pública por la grúa municipal, para dos de los tres turnos día del servicio, ya que es competencia de la Policía Local el turno de noche.

El coste anual del servicio en el año 2025 supuso algo más de un millón de euros entre los costes directos e indirectos.