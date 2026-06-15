Marina y Celia Barriuso, las hermanas que llevan los trajes tradicionales de Burgos a las redes sociales
Lo que nació como una colaboración entre hermanas para el Trabajo Fin de Grado de Celia se ha convertido en un proyecto con el que quieren mostrar y poner en valor la inmensa riqueza de la indumentaria burgalesa acercándola a los más jóvenes y al público general
La tradición y el folclore no deben ser piezas de museo sino «una identidad viva que hacer nuestra cada día». Así lo entienden Celia y Marina Barriuso, dos hermanas burgalesas de 23 y 30 años con raíces en Olmillos de Sasamón y Los Balbases. Su vinculación con la tierra y con las tradiciones e indumentaria burgalesa no es una moda pasajera ni algo que hayan descubierto recientemente. Marina forma parte del grupo de danzas Nuestra Señora de las Nieves desde los tres años, y Celia «ingresó prácticamente desde que nació», explican.
Lo hicieron de la mano de su madre, que forma parte del coro, y fue el inicio de una curiosidad insaciable que las ha llevado a recorrer gran parte de la provincia de Burgos no solo para actuar sino para conocer de primera mano la tradición, el folclore y la historia de la «ingente cultura burgalesa» y a comprometerse firmemente con que las raíces castellanas «nunca se pierdan».
Un proyecto de divulgación
En este punto entra Marina, profesional de la fotografía, quien siempre tuvo en mente «plasmar la riqueza de la indumentaria burgalesa». Nunca había llevado a cabo el proyecto y el TFG de Celia fue la excusa perfecta para investigar, buscar y retratar los trajes de todas las comarcas burgalesas.
Hoy en día, llevan todo ese conocimiento a las aulas, ofreciendo charlas escolares junto a su grupo de danzas y a través de redes sociales en @marinabarriuso, donde muestran «la importancia de estar implicados con nuestra tierra». A través de sus perfiles, donde comenzaron a subir imágenes de cada traje semanalmente, han logrado «picar la curiosidad de la gente». Cada publicación es una lección de tradición y cultura y es que las hermanas no se limitan a mostrar la indumentaria, sino que relatan cómo se vivía antiguamente y por qué se usaban ciertas prendas y cómo.
La riqueza de la provincia de Burgos
«Nos sorprende y nos encanta investigar cómo se vivía antiguamente. Recopilar las vivencias de nuestros mayores y entender por qué se vestían de esta manera pone sentido a las diversas prendas», señala Celia, que pone como ejemplo descubrir que el traje de ama de cría de tiempos de Carlos III procede de las serranas burgalesas. «Es una de las indumentarias tradicionales más ricas de la provincia de Burgos» y es «el traje elegido para la corte de honor de las fiestas de San Pedro y San Pablo».
Referentes
Tradición y modernidad
Marina destaca, además, acciones promovidas por la revista como la idea de acudir el pasado 23 de abril a Villalar combinando lo moderno con el folclore. «Pensé que era una gran propuesta y me puse mi falda tradicional con una camiseta moderna, pendientes, pañuelo y collarada». Una mezcla perfecta para «llamar la atención del público actual», explica.
Un público entre el que se encuentran gran parte de sus amigos, que miran su dedicación «con mucha curiosidad y respeto» aunque «les sigue sorprendiendo que madruguemos para ir a la Ofrenda de flores a Santa María la Mayor en las fiesta de San Pedro y San Pablo después de una noche de fiesta o que vayamos a bailar en San Lesmes con el frío que suele hacer», señalan entre risas.
Historia viva
En su casa, un armario amplísimo de trajes tradicionales atestigua «el orgullo de saber quiénes somos y de dónde venimos». Por eso, confiesan que lo que más les molesta es escuchar que van «disfrazadas» cuando se visten con trajes tradicionales. «Mantener y preservar nuestra cultura y nuestro folclore es una forma preciosa de sentirse burgalesa y de mostrar lo que somos», aseguran.