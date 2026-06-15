Marina y Celia Barriuso, las hermanas que llevan los trajes tradicionales de Burgos a las redes sociales

La tradición y el folclore no deben ser piezas de museo sino «una identidad viva que hacer nuestra cada día». Así lo entienden Celia y Marina Barriuso, dos hermanas burgalesas de 23 y 30 años con raíces en Olmillos de Sasamón y Los Balbases. Su vinculación con la tierra y con las tradiciones e indumentaria burgalesa no es una moda pasajera ni algo que hayan descubierto recientemente. Marina forma parte del grupo de danzas Nuestra Señora de las Nieves desde los tres años, y Celia «ingresó prácticamente desde que nació», explican.

Lo hicieron de la mano de su madre, que forma parte del coro, y fue el inicio de una curiosidad insaciable que las ha llevado a recorrer gran parte de la provincia de Burgos no solo para actuar sino para conocer de primera mano la tradición, el folclore y la historia de la «ingente cultura burgalesa» y a comprometerse firmemente con que las raíces castellanas «nunca se pierdan».

Celia y Marina muestran sus trajes frente a la Catedral de Burgos.Oscar Corcuera Un proyecto de divulgación Esa pasión se ha traducido en proyectos con un fuerte componente educativo y divulgativo. Celia, en su Trabajo de Fin de Grado (TFG) de Educación Infantil, fusionó «la tradición y la cultura burgalesa con actividades didácticas diseñadas para niños, incorporando las fiestas de la provincia, la ciudad y sus personajes más emblemáticos», apunta.



En este punto entra Marina, profesional de la fotografía, quien siempre tuvo en mente «plasmar la riqueza de la indumentaria burgalesa». Nunca había llevado a cabo el proyecto y el TFG de Celia fue la excusa perfecta para investigar, buscar y retratar los trajes de todas las comarcas burgalesas.



Hoy en día, llevan todo ese conocimiento a las aulas, ofreciendo charlas escolares junto a su grupo de danzas y a través de redes sociales en @marinabarriuso, donde muestran «la importancia de estar implicados con nuestra tierra». A través de sus perfiles, donde comenzaron a subir imágenes de cada traje semanalmente, han logrado «picar la curiosidad de la gente». Cada publicación es una lección de tradición y cultura y es que las hermanas no se limitan a mostrar la indumentaria, sino que relatan cómo se vivía antiguamente y por qué se usaban ciertas prendas y cómo.



Las hermanas, que además formam parte de la agrupación Nuestra Señora de las Nieves, frente a la Catedral.Oscar Corcuera La riqueza de la provincia de Burgos Su investigación revela la enorme diversidad de la provincia. «Desde la zona norte y las Merindades con romerías conjuntas con Cantabria, donde la lluvia y el duro trabajo del campo exigían trajes de faena más toscos y almadreñas, pasando por la sierra y su emblemático delantal en forma de ‘U’ o el traje de cintas del pelo para la pingada del mayo, hasta llegar a la Ribera del Duero, donde la próspera economía del vino permitía trajes mucho más vistosos, coloridos y llenos de lujosos accesorios», relata Marina.



«Nos sorprende y nos encanta investigar cómo se vivía antiguamente. Recopilar las vivencias de nuestros mayores y entender por qué se vestían de esta manera pone sentido a las diversas prendas», señala Celia, que pone como ejemplo descubrir que el traje de ama de cría de tiempos de Carlos III procede de las serranas burgalesas. «Es una de las indumentarias tradicionales más ricas de la provincia de Burgos» y es «el traje elegido para la corte de honor de las fiestas de San Pedro y San Pablo».

Detalle de la collarada de Celia.Oscar Corcuera Referentes Las hermanas creen que poco a poco cada vez más jóvenes «van mostrando interés por su tradición y su folclore y por incorporarlo en su forma de vida», apunta Marina. Para dar respuesta a su pasión por lo local y respuesta a sus preguntas tienen como referente «el conocimiento y la investigación» de expertos en la materia como el «etnógrafo y folclorista burgalés Alfonso Díez o su profesora de danzas Verónica González así como de agrupaciones tradicionales como Gavilla o Colectivo Arbayal».



Marina muestra sus almadreñas, típicas del norte de la provincia.Oscar Corcuera Tradición y modernidad También ponen en valor la labor divulgativa de referentes culturales como ’La perdiz roja’, una revista que «es cultura castellanista en estado puro» y en la que «tradición y modernidad se dan la mano en el diseño y en los contenidos», sirviendo como altavoz principal para una generación de jóvenes en Castilla y León que lideran proyectos como el suyo.



Marina destaca, además, acciones promovidas por la revista como la idea de acudir el pasado 23 de abril a Villalar combinando lo moderno con el folclore. «Pensé que era una gran propuesta y me puse mi falda tradicional con una camiseta moderna, pendientes, pañuelo y collarada». Una mezcla perfecta para «llamar la atención del público actual», explica.



Un público entre el que se encuentran gran parte de sus amigos, que miran su dedicación «con mucha curiosidad y respeto» aunque «les sigue sorprendiendo que madruguemos para ir a la Ofrenda de flores a Santa María la Mayor en las fiesta de San Pedro y San Pablo después de una noche de fiesta o que vayamos a bailar en San Lesmes con el frío que suele hacer», señalan entre risas.

