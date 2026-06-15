La Asociación Española contra el Cáncer y los farmacéuticos se alían en Burgos para concienciar sobre la protección solar

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

La Asociación Española contra el Cáncer en Burgos y el Colegio de Farmacéuticos de Burgos se han aliado para desarollar una campaña de concienciación sobre la importancia de la prevención solar. La campaña se desarrollará en las piscinas de Capiscol el próximo 25 de junio y en las de El Plantío el 13 de julio. El horario de atención al público en ambas jornadas será de 12 a 14 horas y de 16 a 18 horas, momentos en los que «se buscará impactar directamente en la población diana que disfruta del sol estival», tal y como señaló Carmen Gómez, psicóloga de la asociación.

Los datos recientes encienden las alarmas sobre la falta de protección. «A nivel nacional, las cifras de 2024 reflejan 20.392 casos en España, de los cuales 6.800 fueron melanomas, el tipo de cáncer más agresivo, y el resto no melanomas, localizándose 1.340 de ellos en Castilla y León y 190 de ellos en Burgos», tal y como señaló la psicóloga.

«La piel tiene memoria y aunque existe mucha concienciación sobre los riesgos del sedentarismo, el alcohol, el tabaco o la mala alimentación, a menudo se nos olvida proteger la piel», aseveró.

En este sentido, Gómez recordó que «la luz ultravioleta es la responsable del 80% de los melanomas». Sin embargo, la lectura positiva es que, «si se trabaja a fondo en la prevención, el 90% de los casos se podría prevenir». La campaña pone el foco de manera muy especial en la infancia y la adolescencia, ya que «el 60% de las radiaciones solares anuales se reciben durante el verano». En este sentido, Rodrigo Moral, presidente del colegio, recordó que «sufrir quemaduras durante la niñez multiplica exponencialmente el riesgo de desarrollar cáncer de piel en la edad adulta».

Instante de la presentación de la campaña.© TOMÁS ALONSO

Moral señaló que «las farmacias estamos muy implicadas en la prevención» y por eso, durante las dos jornadas ayudarán a los asistentes a comprobar si se están aplicando correctamente el fotoprotector mediante el uso de unos espejos especiales.

A este tenor, el farmacéutico señala que «todavía hay mucha gente que apenas se echa crema o que solo se la aplica una vez al día, olvidando la necesidad de replicarla». Asimismo, «se incidirá en la importancia de utilizar gafas de sol con cristales polarizados homologados que se venden en el mercado y se comprobará el estado de las gafas de sol de quien lo desee».

Para captar la atención de los más pequeños y hacer el aprendizaje ameno, las jornadas contarán con juegos educativos como el ‘Pasapalabra del Sol’ y la ‘Canción del Sol’, y se repartirán obsequios prácticos como gorras.

Finalmente, se recordará a los burgaleses la importancia de autoexplorarse la piel en casa para detectar manchas solares o revisar si los lunares son asimétricos, insistiendo en la importancia vital de revisarse periódicamente y «acudir al especialista ante cualquier anomalía».