El PSOE denuncia que Ayala "no hará nada relevante" en deportes este mandato

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

El grupo municipal socialista lamenta que el incendio en las cocheras de autobuses y la situación económica en la que se encuentran las arcas municipales serán la "disculpa" para no desarrollar ninguna de las inversiones comprometidas en materia deportiva. En palabras de Félix Cantabrana, el equipo de Gobierno del PP ha optado por la "propaganda" con vídeos protagonizados por la concejala Carolina Álvarez en los que comenta que se han comprado unas máquinas para los gimnasios o que se han pintado unos vestuarios, porque no tiene nada más que vender.

Así recordaba que a día de hoy no hay novedades sobre actuaciones anunciadas como el polideportivo de San Pedro y San Felices o intervenciones de mantenimiento en los polideportivos Mariano Gaspar, en las pistas de tenis de Río Vena o en El Plantío en los campos de fútbol Pallafría. "Posiblemente acabe el mandato sin haber nada", afirmó.

Estas críticas de los socialistas se unen a las ya expresadas hace unas semanas por el grupo municipal de Vox, cuando su portavoz, Fernando Martínez-Acitores, expresó su temor de que las inversiones en deportes se retrasen porque la mayoría de ellas están vinculadas a la obtención de un crédito. Indicó que la posibilidad de obtener financiación bancaria está supeditada a que el Ministerio de Economía dé el visto bueno a la refinanciación de la deuda de los antiguos consorcios. En esos días en los que se realizaron estas declaraciones, la alcaldesa, Cristina Ayala, reconoció que se demorarán algunas de las inversiones, sobre todo las condicionadas a la operación bancaria.

El concejal socialista también cuestionó el futuro de algunos de los grandes proyectos anunciados por el Ejecutivo municipal. En este sentido, sostuvo que tanto la parcela de la antigua CLH como el proyecto de Expo Burgos se encuentran prácticamente paralizados. Respecto a la futura instalación deportiva prevista entre Parralillos y el Hospital del Rey, afirmó que el proyecto fue planteado de forma precipitada y sin atender adecuadamente a las exigencias técnicas de las federaciones deportivas. A su juicio, si finalmente llegan nuevos recursos económicos, el Gobierno local podría destinarlos a iniciativas que considera "caprichos", como el túnel de la calle Santander, en lugar de atender las necesidades ordinarias de los barrios y de las instalaciones deportivas.

Cantabrana se refirió a las obras de la piscina de verano de San Amaro, cuya apertura sigue pendiente. El concejal socialista defendió que las críticas realizadas por su grupo han contribuido a acelerar los trabajos y advirtió de que la pérdida de jornadas de uso durante la temporada estival es consecuencia de una falta de planificación. "A día de hoy, San Amaro sigue cerrada para el uso en verano", lamentó, aunque aseguró que se está trabajando incluso los fines de semana. Desde su punto de vista, si las obras acaban antes de lo previsto, será utilizado por el PP como nueva operación de propaganda, en lugar de reconocer que la intervención ha llegado tarde.