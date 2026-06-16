El sorteo del EuroDreams deja un premio de 2.000 euros al mes durante cinco años en Burgos

Publicado por Europa Press Burgos Creado: Actualizado:

El sorteo del EuroDreams de este lunes, 15 de junio, ha dejado un premio de segunda categoría, que reparte 2.000 euros al mes durante cinco años (120.000 euros), en Burgos capital.

El billete con las cifras ganadoras ha sido validado en la administración de lotería número 13 de Burgos situada en San Juan, 37.

La combinación ganadora ha estado formada por los números 20, 29, 3, 40, 14 y 22, y el "sueño" ha sido para el 5.