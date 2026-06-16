Fallece un hombre de 85 años tras ser aplastado por el montacargas de una obra de Burgos

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Un hombre de 85 años ha fallecido esta mañana tras ser aplastado por el montacargas de unas obras situadas en la calle Igualdad de Burgos. El accidente se produjo a las 09.15 horas y hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local, del Cuerpo Nacional de Policía y de Emergencias Sanitarias de Sacyl.

El aviso alertaba de que el varón había resultado herido mientras circulaba por la zona de los trabajos. Sin embargo, una vez en el lugar, el personal sanitario solo pudo confirmar su fallecimiento.

Posteriormente, el Centro Coordinador de Emergencias de la Junta de Castilla y León activó el Grupo de Intervención Psicológica en Desastres y Emergencias (GRIPDE) para atender y prestar apoyo a los familiares de la víctima.