Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

Habrá túnel en la calle Santander. También una Ciudad del Deporte junto a El Plantío. Y el Mercado Norte encara por fin su licitación esta semana o la próxima como una de las fases centrales del proyecto Xpande. La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, no abandona los grandes proyectos que han surgido durante este mandato y así lo ratificó en su balance de los tres primeros años de mandato. Sin embargo, no se verán avances en los dos primeros antes de las próximas elecciones y, en el caso del mercado, sí se contempla el inicio de las obras dentro de este año 2026.

"Hay proyectos que transforman calles, pero hay otros que transforman ciudades", afirmó, pese a las críticas de los grupos de la oposición (PSOE y Vox), que aseguran que la delicada situación económica del Ayuntamiento de Burgos, en plena negociación del aplazamiento de la deuda de los consorcios con el Ministerio de Economía, obligaría a replantearse las futuras inversiones.

La regidora municipal rechazó de plano esos argumentos y acusó a otros corporativos de "verter mentiras", aunque reconoció que se producirán "tensiones de tesorería en algún momento dado". Lejos de asumir ese planteamiento, la popular reivindicó la gestión económica realizada desde 2023 y defendió que precisamente la reducción de la deuda municipal permite afrontar actuaciones estratégicas llamadas a marcar el futuro de la ciudad.

Aseguró que en estos años se ha llevado a cabo una de las "mayores operaciones de saneamiento financiero" para asegurar que la deuda pasó de 204 millones al inicio del mandato a los 134 millones en 2025. La perspectiva es rebajarla hasta los 121 millones al cierre de este ejercicio. "¿Esto es una gestión buena o mala?", preguntaba la alcaldesa para responder, a continuación: "En vez de mirar al sol y silbar, hemos cogido el toro por los cuernos".

El mensaje, al ser preguntada si siguen adelante los planes para el túnel de la calle Santander, pese a que la oposición ha demandado en las últimas semanas al equipo de Gobierno "aterrizar en la realidad", fue claro: Burgos no puede renunciar a proyectos transformadores por temor a las dificultades financieras ni limitarse a la gestión cotidiana de los servicios municipales. "Renunciar a los grandes proyectos de ciudad es de perdedores", fueron sus palabras exactas. Y el concejal de Urbanismo, Juan Manuel Manso, apostilló que el túnel es una pequeña parte de Xpande, donde se contempla la transformación de la plaza de España y de la calle San Lesmes, esta última para el final del próximo mandato, sobre el año 2031.

La alcaldesa construyó buena parte de su balance alrededor de esa idea de ambición. A su juicio, uno de los principales cambios producidos en estos tres años ha sido la recuperación de una visión de ciudad a medio y largo plazo. Frente a una etapa anterior que describió como carente de proyecto estratégico, Ayala sostuvo que el actual equipo de Gobierno ha sido capaz de definir una hoja de ruta para la próxima década y comenzar a ejecutar actuaciones que trascienden el horizonte de una sola legislatura. A este respecto, añadió que su equipo de Gobierno se encontró en 2023 "una ciudad muerta".