Los cambios en el reglamento del cementerio de Burgos afectarán al ornato, las concesiones y al manejo de restos

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento ha iniciado la revisión del reglamento del cementerio municipal San José para adaptarlo al Decreto 21/2025 de la Junta, que sustituye a la normativa autonómica vigente desde 2005 sobre la que se sustentaba el texto actual. El concejal de Medio Ambiente, Carlos Niño, daba a conocer el borrador que servirá de base para consensuar las modificaciones antes de iniciar su tramitación definitiva.

El edil explicó que la actualización, en términos generales, persigue simplificar trámites y adaptar la regulación al funcionamiento real del servicio. Entre las novedades figura una nueva clasificación de los cadáveres en tres categorías, en función de las circunstancias sanitarias que concurren en cada caso, así como la incorporación de nuevos requisitos para el manejo de restos y ataúdes. El documento también revisa definiciones y plazos para adecuarlos al citado marco normativo.

Los cambios también afectarán al régimen de concesiones de las sepulturas. Aunque el concejal evitó concretar el alcance de estos al tratarse la propuesta todavía de un borrador, sí señaló que el decreto autonómico "modifica un poco lo relativo a los derechos de uso", cuestiones que quedarán recogidas en detalle en el futuro reglamento municipal una vez que el texto esté más avanzado.

Además, el documento revisará el régimen sancionador. El responsable de Medio Ambiente precisó al respecto que el objetivo no es incrementar las cuantías económicas, sino tipificar y estructurar las infracciones para adaptarlas a la normativa de la Junta. Entre los supuestos que pueden dar lugar a sanción, Niño destacó actuaciones como la realización de obras sin licencia o el incumplimiento de las condiciones autorizadas para ejecutarlas, que ya en la actualidad son las situaciones más frecuentes.

Otro de los aspectos en los que el Ayuntamiento incidirá en el nuevo documento se refiere al ornato del cementerio. El reglamento incorporará un anexo en el que se especificarán las características técnicas y estéticas de cada patio con el fin de lograr una mayor uniformidad y homogeneidad en la imagen del recinto. Aseguró, al hilo, que se ha contactado con colectivos musulmanes para concretar las particularidades de las zonas correspondientes a los enterramientos de esta religión.

El concejal insistió en que el documento presentado en la comisión de Medio Ambiente es únicamente un borrador y que su intención es buscar el mayor consenso posible antes de elevarlo para su aprobación definitiva. Reconoció además que "todavía hay artículos pendientes de desarrollar y que la reunión con los grupos de la oposición servirá para escuchar propuestas y completar el texto antes de volver a someterlo a debate".

En cuanto a nuevas obras previstas en el cementerio, Niño recordó que el Ayuntamiento dispone ya de un proyecto redactado para solucionar los problemas de drenaje detectados en las instalaciones, aunque su ejecución continúa pendiente de disponibilidad presupuestaria. También avanzó la intención de impulsar un futuro columbario y de implementar nuevas mejoras en los patios existentes.

Por otra parte, el edil daba cuenta de la actividad de la Red de Promotores de Vida Saludable, de la que el Ayuntamiento forma parte desde 2005 y en cuyo comité técnico participa actualmente. La adhesión a esta iniciativa supone una aportación anual de 3.000 euros y permite intercambiar experiencias y recursos con otros municipios.

A través de esta red, Burgos tiene acceso a jornadas, talleres y cursos, participa en proyectos piloto y recibe materiales de sensibilización y campañas desarrolladas en otras ciudades. A cambio, también aporta iniciativas propias, como el Plan de Salud municipal. Según explicó Niño, tras un período de menor actividad, la red se encuentra actualmente en proceso de reactivación y constituye "una manera de compartir experiencias" con el objetivo de lograr "una mejor salud para los ciudadanos".