La compra de los autobuses de Madrid, la opción más sólida para garantizar el servicio a medio plazo

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

La adquisición de los autobuses cedidos por el Ayuntamiento de Madrid se perfila como la única alternativa inmediata para garantizar la continuidad del transporte público en Burgos tras el incendio que el pasado mes de abril destruyó las cocheras municipales de la carretera Poza y dejó fuera de servicio una parte importante de la flota urbana. "Hay que comprar la flota para ir tirando en tanto en cuanto se decide el vector energético de los autobuses del futuro, y si se opta por la compra o el leasing más adelante", aseguró la alcaldesa, Cristina Ayala, que ve esta opción como la más viable.

Durante el balance de los tres primeros años de mandato, en el que volvió a poner el foco en la gestión de una emergencia que calificó como "sin precedentes". A su juicio, el fuego registrado el 21 de abril, que calcinó 39 vehículos, podría haber provocado el colapso del transporte público de la ciudad, aunque aseguró que la rápida reacción municipal permitió evitar ese escenario.

La regidora municipal destacó especialmente la colaboración del Ayuntamiento de Madrid, que facilitó de manera inmediata 40 vehículos para cubrir las necesidades más urgentes del servicio. Gracias a esa cesión temporal y gratuita, en un principio prevista para seis meses, pero con la posibilidad de ampliarla, se pudo seguir prestando el servicio.

Durante su intervención, Ayala anunció que la próxima semana estará ya completado el proceso para instalar los sistemas de cobro y de localización GPS, una operación que se considera fundamental para recuperar la normalidad tras la pérdida de buena parte de la flota. La empresa Etralux fue adjudicataria de la instalación de estos equipos que se denominan Cubes, por la cantidad de 815.273 euros y la próxima semana, en un día todavía por concretar, los autobuses dejarán de ser gratuitos, una medida que se ha prolongado desde el pasado 4 de mayo.

La alcaldesa defendió que las medidas adoptadas desde el primer momento respondieron tanto a la necesidad de garantizar la movilidad diaria de los burgaleses como a la de evitar un deterioro de un servicio que venía registrando cifras récord de utilización. Según recordó, el transporte urbano supera actualmente los 16 millones de viajeros anuales y ha experimentado un crecimiento superior al 21% durante el mandato, impulsado en parte por la gratuidad para los mayores de 65 años.

Junto a las actuaciones de emergencia, el equipo de Gobierno trabaja ya en las decisiones que marcarán el futuro del transporte público en Burgos. Entre ellas figura el traslado definitivo de las cocheras municipales a Villalonquéjar, una cuestión que deberá abordarse en el seno del Servicio Municipalizado de Movilidad y Transportes.

Entre los contratos urgentes, está el de la demolición de las cocheras, cuyos primeros compases se han iniciado con la retirada del fibrocemento esta misma semana.