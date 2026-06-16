'Toro Bravo, el guardián de la biodiversidad' abre sus puertas en el Paseo del Espolón de Burgos

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El Paseo del Espolón de Burgos acoge desde ayer, lunes 15 de junio, la exposición ‘Toro Bravo, el guardián de la biodiversidad’, una muestra al aire libre que busca acercar al gran público la realidad del toro bravo, su entorno natural y su papel fundamental como garante de la biodiversidad. La iniciativa, impulsada por la Real Unión de Criadores de Toros de Lidia (RUCTL) con el apoyo del Ayuntamiento de Burgos y la colaboración de Tauroemoción, refuerza el compromiso de la ciudad con la cultura del toro y con la divulgación de su valor ecológico, medioambiental y social.

La exposición pretende captar la atención de vecinos, peregrinos del Camino de Santiago y visitantes en unas fechas especialmente señaladas para Burgos, a las puertas de las fiestas de San Pedro y San Pablo, que se celebran el próximo 29 de junio.

La muestra está compuesta por veinte imágenes acompañadas de textos explicativos que recorren el ciclo vital del toro bravo, considerado uno de los animales más enigmáticos del mundo. A través de este itinerario visual, el visitante puede descubrir la estrecha relación entre el toro de lidia y la conservación de ecosistemas únicos, así como su importancia para la fijación de población, la generación de empleo y el desarrollo económico del medio rural.

La inauguración contó con la presencia de la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, y el presidente de la RUCTL, Antonio Bañuelos, quien fue el encargado de contextualizar la exposición y explicar la relevancia del toro bravo como custodio de la biodiversidad.

Al acto asistieron un nutrido número de representantes políticos del Ayuntamiento de Burgos, la Diputación Provincial, las Cortes de Castilla y León, además del artista burgalés Óscar Martín de Burgos y del presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de Burgos, Tomás Fisac, numerosos aficionados y un gran número de curiosos que contribuyeron a crear un ambiente de interés, cercanía y participación.

La exposición se integra, además, en un atractivo recorrido cultural de temática taurina que estos días puede disfrutarse en la ciudad. Muy cerca de su emplazamiento, en la zona conocida como Los Cuatro Reyes y en el Arco de Santa María, los visitantes pueden contemplar actualmente la exposición del artista Marticorena, enriquecida con textos explicativos de José Luis del Río.

Con iniciativas como ‘Toro Bravo, el guardián de la biodiversidad’, Burgos se convierte en un espacio de encuentro entre cultura, naturaleza y divulgación, invitando a la ciudadanía a descubrir el papel esencial que desempeña el toro bravo en la conservación del patrimonio natural y rural de España.