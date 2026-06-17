Herido un varón tras el vuelco de un turismo en Merindad de Valdivieso

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Un varón resultó herido este miércoles tras el vuelco de un turismo en el kilómetro 527 de la N-232, en Merindad de Valdivieso (Burgos), según informaron fuentes del 112 de Castilla y León.

La sala de emergencias recibió un aviso a las 10.44 horas, que alertaba de un accidente de tráfico en la N-232 y se solicitaba asistencia sanitaria para un varón que se quejaba de dolor en la cadera y la espalda. Se dio aviso entonces a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que enviaron recursos para atender al herido.

En torno a las 14.30 horas se registraba otro accidente en Merindad de Valdivielso. En el kilómetro 46 de la carretera CL-629. El centro de emergencias del 1-1-2 recibe el aviso por el vuelco de un turismo.

En el aviso se informa de una mujer de unos 35 años herida, y que está consciente, fuera del vehículo y con magulladuras en la cara y los brazos.

El 1-1-2 avisó del accidente a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado, por su parte, asistencia al lugar.