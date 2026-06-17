El análisis de datos gana terreno en el entrenamiento deportivo y la prevención de lesiones

La masterclass celebrada en la sede de la Ui1 abordó el cambio laboral que abre la digitalización en rendimiento, biomecánica, salud y enseñanza deportiva.Ui1

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Bajo el título 'El futuro del deporte: IA, datos y nuevas profesiones en salud y rendimiento', una masterclass celebrada en la sede de la Universidad Isabel I reunió a los profesores Sergio Álvarez, Juan Rodríguez, Marina Ortega y Rodrigo Cubillo, especialistas en rendimiento deportivo, salud y educación, que abordaron desde diferentes perspectivas el impacto de la digitalización en el sector.

Durante la jornada, retransmitida on line, se destacó que el uso de datos y herramientas de inteligencia artificial ha dejado de ser exclusivo del alto rendimiento para incorporarse progresivamente a clubes, centros deportivos, entrenadores personales y programas de salud.

La tecnología, clave en la toma de decisiones deportivas

El director del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (CAFD), Sergio Álvarez, subrayó el papel clave de la tecnología en la toma de decisiones deportivas. “La tecnología aporta datos en el deporte, y hoy esos datos son fundamentales para tomar decisiones más precisas y mejorar el rendimiento”, señaló.

Por su parte, el profesor Juan Rodríguez explicó cómo el análisis del rendimiento se ha democratizado gracias a dispositivos como encoders o sistemas de medición de velocidad de ejecución, que permiten ajustar las cargas de entrenamiento en tiempo real sin necesidad de pruebas tradicionales, más lentas y costosas de realizar en el tiempo.

Salud, educación y nuevas metodologías de entrenamiento

En el ámbito de la salud, la profesora Marina Ortega puso el foco en la importancia de la evaluación funcional y la prevención. Según explicó, las nuevas tecnologías permiten analizar la composición corporal, la funcionalidad, las simetrías musculares y posibles riesgos asociados al envejecimiento o a patologías como la sarcopenia.

El profesor Rodrigo Cubillo centró su intervención en la transformación de la educación física y la incorporación de metodologías activas, gamificación e inteligencia artificial aplicada a la enseñanza. Entre los proyectos presentados destacó experiencias con geocaching educativo, aprendizaje basado en retos y el uso de herramientas digitales para fomentar la competencia digital en el alumnado.

La masterclass concluyó con una reflexión común sobre la evolución del mercado laboral en el deporte, donde perfiles vinculados al análisis de datos, la biomecánica, la gestión deportiva, la salud y la educación están ganando protagonismo.

Los ponentes coincidieron en señalar que el deporte del futuro estará marcado por la integración de la tecnología y la necesidad de profesionales capaces de interpretar datos, aplicar soluciones basadas en evidencia y adaptarse a un entorno en constante cambio.