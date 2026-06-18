Burgos ingresará casi 700.000 euros por la venta de dos parcelas en Villalonquéjar

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

Los trámites para la venta de dos parcelas del polígono de Villalonquéjar se van ultimando con la firma de la aceptación de la propuesta de adjudicación realizada por la mesa de contratación, de la que se ha dado cuenta en el último consejo de administración de la Gerencia de Urbanismo este martes. El Ayuntamiento de Burgos podrá ingresar una cantidad próxima a los 700.000 euros (697.999 euros) sin impuestos incluidos en cuanto se formalice la venta del suelo.

La subasta pública de estos terrenos se activó el pasado mes de marzo, con lo que estas son las primeras parcelas que se venden en este ejercicio de 2026, pero no serán las únicas porque existe otro procedimiento en marcha. En concreto, la número 29 será para Grúas Roxu, S.A. por un importe de 496.500 euros, mientras que la empresa Gestta Medioambiental se hará con la 109A por la cantidad de 201.199 euros.

La primera, que linda con la calle Valle de Tobalina y con la empresa Mecanizados Dosal, cuenta con una superficie total de 7.847 metros cuadrados y de aprovechamiento lucrativo de 6.277 metros cuadrados. Por su parte, la 109 A, en la calle Alfoz de Santa Gadea, tiene una superficie útil de 2.804 metros cuadrados, mientras que de aprovechamiento cuenta con 2.243 metros.

El presidente de la Gerencia, el concejal Juan Manuel Manso, firmaba recientemente la resolución relativa a la aceptación de la propuesta de venta de estas dos parcelas.

La última que se vendió se formalizó a finales del pasado año en una Junta de Gobierno por un importe de 546.380 euros. La operación de compraventa se resolvió a favor de la empresa Minevica, que presentó la única puja por este suelo industrial en la subasta pública celebrada el pasado mes de octubre. La cuantía que finalmente ingresó el Ayuntamiento por esta venta fue ligeramente superior a la prevista inicialmente, pues el precio de salida de la subasta fue de 504.947 euros.

Por otro lado, está en marcha desde finales de abril el procedimiento para enajenar la parcela municipal número 112. Se trata de la más importante de las mencionadas por sus dimensiones y también por el importe por el que se estima vender.

El equipo de Gobierno va autorizando las subastas en la medida en que existe «interés inversor» en las parcelas que pertenecían a los consorcios. En el caso concreto de esta del sector S-26, este suelo tiene una valoración de algo más de 870.000 euros sin IVA.

Los interesados tienen de plazo hasta el 23 de junio para pujar por este suelo. La parcela 112, en la calle Alfoz de Bricia, cuenta con 13.164,46 metros cuadrados y, de acuerdo al catálogo, se valora en 63,03 euros el metro cuadrado. El aprovechamiento lucrativo es de algo más de 10.500 metros cuadrados.

La comercialización de estas parcelas se desarrolla en coordinación con la sociedad municipal ProBurgos y el área de Urbanismo, con el objetivo de aprovechar el potencial logístico e industrial de Villalonquéjar, considerado uno de los polos económicos más relevantes del norte de España.