Hiperbaric Challenge, la pelea contra el crono y la gravedad

Uno de los coches de inercia tras superar la curva del Mirador del Castillo.© TOMÁS ALONSO

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

Desde hace 13 años un sábado de junio los coches sin motor se dejan caer desde el Castillo de Burgos hasta la Plaza de Capitanía. Una carrera de inercia que es la prueba definitiva de un desafío educativo que busca ganar segundos al crono a través del diseño, engranaje y aerodinámica del vehículo junto con la destreza del piloto. Un reto que ha logrado el IES Humanes de Parla (Madrid) en su segunda participación en el reto científico, técnico y empresarial que Hiperbaric y Desmasa organizan cada año. El segundo clasificado ha sido el IES Fene de Fene, en A Coruña; y el tercer clasificado el IES Virgen de la Paloma, de Madrid. El premio al Emprendimiento Empresarial lo conseguido el IES Esteve i Illa y el Colegio Niño Jesús de Burgos ha conseguido el Premio a la Mejor Presentación y al Mejor Trabajo en Equipo.

En la competición promovida por Hiperbaric, compañía burgalesa líder mundial en tecnología de altas presiones para el sector de la alimentación, han participado dos equipos burgaleses del colegio Niño Jesús junto a jóvenes llegados de centros educativos de Zaragoza, el IES San Valero; de Vizcaya, con el CIFP Bidebieta; de Barcelona, con IES Esteve Terradas i Illa; de Madrid con el IES VIRGEN DE LA PALOMA; y de A Coruña el IES Fene. Todos han probado el diseño de sus coches durante varias mangas a través del circuito urbano que recorre la bajada del Castillo hasta el centro de la ciudad. En esta edición, también han participado pilotos y equipos de la Copa de Castilla y León de Deportes de Inercia.

El crono se paró este año en 1.026.634. El mejor tiempo del piloto Héctor Ibeas de la Torre. En el segundo cajón de al ronda final del XIII Hiperbaric Challenge de Burgos Javier Hernando, con un crono de 01:27.417, y en tercer lugar Félix Delgado que realizó el recorrido en 01:29.231.

Son los mejores de un total de 41 pilotos que han tomado la salida en un trazado de sobra conocido, la bajada del Castillo hasta el centro de Burgos, donde dos son los puntos críticos. La primera curva del Mirador donde más de uno se ha ido contra las ruedas. Y la segunda el pavé en curva que complica el trazado por el Arco de San Esteban.

Un recorrido que pone a prueba a los corredores como Alejandro Beli, uno de los pilotos del grupo de IES Humanes de Parla (Madrid) que se ha alzado con el premio. «La primera curva es lo más complicado y la última me estaba matando al final he dado un poco al neumático y he perdido tiempo», se lamentaba al salir del coche. Ya en boxes sus compañeros se afanaban en arreglar el golpe en la rueda. «Es una experiencia motivadora, trabajamos todo el año, empezamos en octubre, y este año es nuestro segunda participación porque a los estudiantes les motiva», señala el coordinador del programa del IES Humanes de Parla, Jesús Lara. En total participan 10 estudiantes del grado medio de electrónica de maquinaria y de primer y segundo grado. Un evento al que acuden acompañados por familiares. En esta edición se han llevado el primer premio.

Una gran familia es la que acompaña al único representante de Burgos. El colegio Niño Jesús ha convertido esta cita, que revoluciona prácticamente a todo el centro, un fijo en su calendario. Los obstáculos a superar han sido mucho y para todos. No es un centro especializado en formación de mecánica o automóviles, pero año tras año han ido adquiriendo competencias tanto tutores como alumnos. «Nos quedamos a séptima hora los viernes y establecemos como varios departamentos y cada grupo se encarga de una cosa por un lado ingeniería, marketing, comunicación social, recursos humanos o chapa y pintura», señala una de las profesoras que coordinan el proyecto en el centro educativo, Gema Sanz.

Una organización empresarial de un proyecto en el que implican a patrocinadores, de quienes dan buena cuenta en un stand promocional en la zona de boxes del equipo por donde circulan un centenar de participantes y sus acompañantes. «Esta iniciativa es como un proyecto del cole, implica a 70 alumnos desde 4º de ESO a Bachillerato y les ayuda porque hacen cosas que son de la vida real y que, de otra manera, no verían hasta llegar a la universidad», señala Sanz. Aunque el esfuerzo es doble porque la mecánica práctica no es materia del currículo que imparten pero se afanan en preparar las piezas de su bólido.

El resultado de «meses de esfuerzo y superación»

Hiperbaric Challenge es una iniciativa que tiene como objetivo fomentar las alianzas del mundo empresarial con el sistema educativo y promover el desarrollo de vocaciones científico-técnicas de los jóvenes potenciando su talento y creatividad. Aunque también tiene un hilo deportivo puesto que la carrera también ha puntuado para la Copa de España de Deportes de Inercia.

En lo que a los centros educativos se refiere han elaborado un proyecto global y un plan de viabilidad para abordar cuestiones técnicas y tecnológicas, así como aspectos relacionados con el marketing y las gestiones económicas y de equipos. Los alumnos han estado supervisados por un tutor y mentores, siendo el tutor el responsable de la orientación del grupo hacia la consecución del objetivo final y su representante a efectos administrativos.

«Es un esfuerzo de superación personal, de que los chavales se den cuenta que las cosas se pueden hacer, que no se compran por internet, que hay que hacerlas. Esto es el resultado de muchos meses de esfuerzo y superación», explicó el CEO de Hiperbaric, Andrés Hernando.

La iniciativa ofrece a los participantes una primera aproximación al mundo empresarial y tecnológico, combinando formación práctica, orientación académica y resolución de retos reales. El objetivo es despertar el interés por disciplinas científicas y tecnológicas y mostrar a los jóvenes las oportunidades profesionales que ofrecen sectores industriales de alto valor añadido.