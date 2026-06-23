El calor intenso seguirá azotando y llegará hasta los 42ºC en el norte de Burgos

Las temperaturas no dan tregua por culpa de la ola de calor y obligan a refrescarse, como este deportista en una fuente de Burgos.© TOMÁS ALONSO

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Encontrar un lugar fresco será este martes una tarea complicada en buena parte de la provincia de Burgos. Los termómetros llegarán a los 42 grados en Miranda de Ebro, alcanzarán los 39 en Aranda de Duero y rondarán los 38 en la capital, unas temperaturas que convertirán cualquier desplazamiento, las jornadas de trabajo al aire libre o los paseos por la calle en actividades difíciles de sobrellevar.

El calor comenzará a sentirse desde primera hora porque la noche apenas permitirá refrescar las casas. Las mínimas se mantendrán en torno a los 20 grados y, después de varias horas sin un descenso apreciable de las temperaturas, el ambiente volverá a calentarse con rapidez durante la mañana. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé así una de las jornadas más sofocantes de este inicio del verano.

El cielo despejado que acompañará las primeras horas del día irá dejando paso a algunas nubes altas y, ya por la tarde, a nubosidad de evolución. Tanto calor acumulado podría terminar en tormentas y chubascos aislados, con mayor probabilidad en las zonas de montaña. Las precipitaciones, en caso de aparecer, tendrán un carácter muy localizado y podrían ir acompañadas de rachas fuertes de viento.

La previsión obliga a tener especial cuidado durante las horas centrales, cuando los termómetros se acercarán a sus valores máximos. Beber agua con frecuencia, buscar la sombra y reducir el tiempo de exposición directa al sol resultará especialmente importante para niños, personas mayores, enfermos crónicos y trabajadores que desarrollen su actividad en el exterior.

Las tormentas podrían complicar de manera puntual la circulación por carretera y las actividades al aire libre, aunque el calor será el protagonista indiscutible de la jornada. La situación tendrá continuidad durante los próximos días, con temperaturas muy altas y la posibilidad de nuevas tormentas dispersas por la tarde.