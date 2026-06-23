El templo por excelencia para animar a la Roja

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Así a bote pronto, Alberto Bergado calcula tener más de un centenar de bufandas. De selecciones, equipos de todo el mundo y clubes de Burgos. Con siete pantallas a pleno rendimiento y una octava exterior para grandes ocasiones, ha logrado afianzar un modelo de negocio inexistente en la ciudad. Un Sport Bar, bautizado como Oé Oé, que desde hace un par de semanas ostenta el título de Mejor Bar de España para ver el Mundial.

Marchaba bien la competición. Parecía pan comido hasta que, de repente, un establecimiento de Zamora arrebató el primer puesto al Oé Oé. Mordiéndose las uñas, aunque lo importante fuese participar, Bergado movilizó a su gente. Todo el mundo en el bar se puso a votar y gracias a ese empujón se logró la victoria. Aun así, no se lo terminó de creer hasta que le llamaron de la organización para comunicarle que, efectivamente, su local ya era oficialmente todo un templo del fútbol.

A la fiesta se sumó, en calidad de embajador, Joan Capdevila. «Que venga a entregar el premio un campeón del mundo no es poca cosa», asegura Bergado, encantado de la vida tras conocer a «un tipo muy majete, campechano y cercano» que no dudó en firmar camisetas y fotografías a la clientela mientras daba buena cuenta de una deliciosa morcilla de Burgos.

Todo el deporte tiene cabida en el 'Mejor Bar de España para ver el Mundial'.TOMÁS ALONSO

Con el Mundial ya en marcha, el Oé Oé se asemeja a un estadio en plena ebullición cada vez que juega la Roja. El empate con Cabo Verde dejó a la parroquia desconcertada, pero la goleada del domingo a Arabia Saudí supo a gloria. «La gente tenía ganas de celebrarlo. Hay ilusión y confianza en pasar de grupo», subraya con la esperanza de que la Selección quede primera. Porque sí, desde luego, pero también porque el encuentro en dieciseisavos sería a las 21 horas. De lo contrario, no quedará más remedio que esperar a las 12 de la madrugada.

Sobre lo que pueda pasar de ahí en adelante, el dueño del Oé Oé se muestra optimista a la par que cauteloso. «España tendría que llegar como mínimo hasta semifinales, pero un Mundial nunca es fácil». Ocurra lo que ocurra, su prioridad hoy por hoy es disfrutar del choque contra Uruguay este viernes a las 2 de la madrugada. Y lo hará desde el bar, afortunadamente, porque las fiestas de San Pedro le permiten alargar el horario más allá de lo habitual.

No solo fútbol

Bergado descubrió lo que era un Sport Bar cuando residía en Londres. Le fascinó toparse con un garito repleto de televisores emitiendo partidos de fútbol, carreras de caballos o cualquier competición deportiva. Para todos los gustos con estética anglosajona. Y con réplicas por doquier tanto en la costa mediterránea como en Madrid, Barcelona y «otras ciudades de alrededor». Entonces empezó a preguntarse «por qué nadie abría algo así en Burgos». Quizá fuera «por falta de atrevimiento o porque era demasiado lío», así que se lanzó a la piscina en 2021 con la pandemia todavía vigente.

Al principio abría de sol a sol, del desayuno a la cena. Sin embargo, acabó configurando los horarios y días de apertura en función de los grandes eventos deportivos. De fútbol, principalmente, aunque sin perder de vista el baloncesto. Es lo que tiene vivir en Burgos, con el San Pablo en ACB y el Tizona arrastrando una legión cada vez mayor de seguidores.

Bufandas de equipos de fútbol de la provincia de Burgos en el Oé Oé.TOMÁS ALONSO

«El público del fútbol y del baloncesto es diferente, pero al final siempre hay buen rollo», reconoce Bergado orgulloso de su clientela. Cada cual con sus colores, «animando a los suyos». Se genera, como por arte de magia, «un ambiente muy divertido y a veces apasionado» en el que prima el respeto hacia el rival. Mención aparte merecen los clientes habituales de otros barrios que se presentan prácticamente a diario o todos esos vecinos de diferentes pueblos de la provincia que le regalan las bufandas de sus equipos para que luzcan a modo de trofeo en la zona noble burgalesa.

Sonrisas y lágrimas

Con permiso del premio al Mejor Bar de España para ver el Mundial, Bergado atesora una serie de recuerdos inolvidables en el Oé Oé. De carrerilla, recita «la Eurocopa que ganó España, los buenos momentos con el Burgos Club de Fútbol, el ascenso del San Pablo y que esta temporada haya logrado mantenerse en ACB...». Las victorias se celebran por todo lo alto, pero «el día a día te da cosas muy gratificantes». Por ejemplo, comprobar que «la gente se va satisfecha del bar» porque «se le trata muy bien».

Más amarga es la cara B de la derrota. La que todo el mundo sufre. No hay rivalidad que valga cuando juega el Burgos CF aunque siempre se recibe al visitante del equipo rival con los brazos abiertos. Sea como fuere, el varapalo de la escuadra blanquinegra en la última jornada dejó a los aficionados «muy cabizbajos». Una «pena», sin duda, porque «necesitábamos que cualquiera de los otros equipos pinchara y no pinchó nadie». Aquel día, la tensión se podía cortar con un cuchillo al comprobar, en una de las pantallas, que el Castellón se imponía al Eibar mientras El Plantío se venía abajo.

La vida en el Oé Oé, entre partido y partido, es una «suma de detalles». Desde el «esfuerzo» del equipo que opera tras la barra hasta la clientela, que va «desde cuadrillas de chavales hasta matrimonios de todas las edades y gente con niños». Por aquí de dejaba ver cada dos por tres György Golomán antes de fichar por el Lleida. Y no dudó en regresar para saludar a Bergado y compañía cuando le tocó enfrentarse al San Pablo. Por otro lado, el hecho de que el bar sea Pet Friendly aporta un plus que la gente valora. O que hace un par de años su bocadillo The Boss se situase en el Top 3 de Castilla y León. Casi nada.