Burgos moviliza 229.000 euros para programas de inclusión y discapacidad

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El Ayuntamiento de Burgos ha movilizado 229.000 euros del monto global de 404.000 destinados a la prórroga de nueve convenios destinados al apoyo a la inserción laboral de personas con discapacidad.

La presidenta del Consejo de Administración de la Gerencia de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Burgos, Mila del Campo, ha detallado que esta iniciativa mantiene el compromiso inclusivo del equipo de Gobierno, que en la presente legislatura amplió el número de entidades colaboradoras -con la incorporación de COCENFE- y elevó la cuantía destinada a cada acuerdo hasta los 12.100 euros.

Las entidades beneficiarias de esta prórroga, que incluye el anticipo del 70 por ciento de la ayuda, son: APACIF, ARANSBUR, Autismo Burgos, Fundación CISA, Down Burgos, PROSAME, ASPAIM, COCENFE y APACE.

En la sesión se ha visado la segunda prórroga de los convenios de atención a personas con discapacidad intelectual y enfermedades neurodegenerativas, concretamente con las asociaciones AFABUR (58.887,68 euros) y Las Calzadas (65.486,50 euros), incluyendo también el anticipo del 70 por ciento de lo comprometido.

En el ámbito de la inclusión social, el Consejo ha validado la justificación y ordenado el pago del 30 por ciento restante de varios acuerdos destinados a la población gitana.

Entre ellos, destaca el convenio de promoción gitana (52.323,90 euros) y el programa 'Acceder' de la Fundación Secretariado Gitano (8.157,60 euros).

Finalmente, se ha aprobado la cuenta justificativa del convenio con la Universidad de Burgos para cooperación al desarrollo y sensibilización ciudadana, que supone un pago de 6.000 euros.

El único apartado de carácter excepcional ha sido el reconocimiento extrajudicial de crédito relativo al servicio de comida a domicilio del mes de abril, prestado por la empresa Igmo por un importe cercano a los 91.000 euros.