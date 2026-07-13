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Herido un motorista al chocar contra un coche cerca del hospital de Burgos

El suceso se produjo en la calle Victoria Balfé, 4 a las 7:39h. El herido permanecía consciente cuando fue asistido por los servicios sanitarios

Fotografía de archivo de ambulancia de SaCyL.

Fotografía de archivo de ambulancia de SaCyL.SACYL - Archivo

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Un motorista de mediana edad ha resultado herido este lunes por la mañana al colisionar con un turismo en la calle Victoria Balfé, en las cercanías del hospital de Burgos. El accidente ocurrió a las 07:39 horas, a la altura del número 4 y el hombre permanecía consciente después del impacto.

El aviso movilizó a la Policía Local y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que desplazó una ambulancia hasta el lugar del accidente para atender al motorista. El Cuerpo Nacional de Policía también desplazó unidades hasta este punto del barrio del G-3 Vista Alegre.

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