El futuro de la Escuela de Música enciende el Pleno de Burgos entre retrasos en los pagos y el rechazo a su municipalización

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

La Escuela Municipal de Música ha vuelto a protagonizar el debate político en el Pleno del Ayuntamiento. La concejala del PSOE, Nuria Barrio, presentó un ruego para denunciar el «incumplimiento de los acuerdos» alcanzados con el gestor del espacio, mientras que la presidenta de la Gerencia de Cultura, Andrea Ballesteros, defendió que «los trámites administrativos para solventar los pagos pendientes ya están en marcha».

Barrio recordó que «el centro se vio obligado a cerrar sus puertas por primera vez entre el 9 de marzo y el 7 de abril de este año». Ante esta crisis, se alcanzó un acuerdo de continuidad con la empresa gestora para reabrir la escuela, un compromiso que «la entidad cumplió de inmediato, retomando la actividad habitual y resolviendo provisionalmente el problema».

Sin embargo, la concejal socialista criticó con dureza «la actitud del equipo de Gobierno local», acusándolo de «pagar la buena disposición de la empresa con el incumplimiento de los acuerdos alcanzados». Según denunció Barrio, la realidad actual es que «el Ayuntamiento de Burgos sigue debiendo a la gestora el dinero correspondiente a la factura del mes de junio».

Además, el Consistorio «aún no ha devuelto la garantía definitiva del contrato ni ha resuelto la reclamación por pérdidas económicas presentada por el gestor, quien justificó debidamente que los ingresos obtenidos no eran suficientes para cubrir los costes de explotación del servicio».

A este tenor, Ballesteros avanzó que el reconocimiento extrajudicial de crédito necesario para abonar la factura de junio «se aprobará previsiblemente la próxima semana». Asimismo, ha asegurado que la devolución de la garantía definitiva «ya se encuentra en fase de tramitación administrativa para hacerse efectiva lo antes posible».

Respecto a la reclamación de responsabilidad patrimonial por las pérdidas del servicio, la presidenta de la Gerencia ha aclarado que este punto estaba incluido en el acuerdo, el cual «facultaba al Ayuntamiento a solicitar la documentación justificativa pertinente». Tras analizar los datos, los técnicos municipales «han determinado una cuantía concreta y solo resta formalizar el acuerdo definitivo».

No obstante, Ballesteros matizó que la cifra final fijada por la administración «no coincide con la cantidad económica que había trasladado inicialmente el gestor de la escuela».

No a la municipalización

Preocupada por la posibilidad de que la Escuela de Música «no pueda arrancar el curso en septiembre si todos los trámites no se cierran en julio» , Barrio volvió a solicitar al equipo de Gobierno estudiar la posibilidad de municipalizar el servicio, una propuesta a la que la propia alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala volvía a negarse de forma rotunda a pesar de que la socialista ponía ejemplos de otras ciudades que ya desarrollan así ese servicio cultural.

Por su parte, Ballesteros negó que «no haya interés de mercado en la gestión de la escuela» y lamentó que «haya quedado desierto el concurso». Avanzó que «la puerta no se ha cerrado a nadie» y que «ahora es cuando se está trabajando en el proceso de negociado sin publicidad con diversas empresas».

La popular echó en cara a Barrio que en su mandato, «cuando la escuela estuvo un año sin contrato», no municipalizaría el servicio por «los costes que supone» y que «ahora se lo requiera a este equipo de Gobierno», a lo que Barrio aseguró que «de julio a septiembre no era posible llevar a cabo ese trámite».

Ayala, por su parte, señaló que «cuando los técnicos hacen un estudio sobre cuánto cuesta un servicio municipal lo hacen con conocimiento» y «si el licitador lo hizo por debajo de ese precio sin tener en cuenta cuestiones que suponían un gasto, el riesgo lo asume él mismo».