El gran hallazgo de Atapuerca: aparecen adultos de Homo antecessor entre 25 nuevos fósiles humanos

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

Tal y como se esperaba, la llegada al nivel de Homo antecessor ha dado ya sus primeros frutos y 24 restos humanos se han localizado en el primer año de su excavación en extensión. En realidad 25, porque durante la excavación se añadió un resto más. Las hipótesis sobre la conservación del nivel se confirman tras encontrar una manta de huesos en el Estrato Aurora, como sucedió en el nivel TD10, pero en esta ocasión de hace 850.000 años. «Gran Dolina es uno de los principales referentes internacionales para conocer la forma de vida de los primeros europeos», explicó al respecto el codirector de las excavaciones, Andreu Ollé.

Se ha localizado una variedad de restos craneales y postcraneales con varias piezas con marcas de corte producto de la canibalización que es la tónica dominante en este campamento de homínidos de hace 850.000 años. En concreto se han localizado piezas como el hueso temporal del cráneo, vértebras cervicales y lumbares, falanges de manos y pies, tres dientes y huesos largos, entre ellos cúbito y fragmentos de tibia, fémur y húmero.

Foto de familia de los participantes en la campaña de excavaciones de 2026.SANTI OTERO

La singularidad este año es que han aparecido restos adultos, algo poco representado en el registro localizado en los dos sondeos, que han ofrecido cerca de 200 restos de once individuos. Entre dos y seis de la nueva catalogación de hasta 15 individuos que se han encontrado junto a una gran profusión de restos de fauna y herramientas determinan una nueva incógnita.

Hasta ahora se habían recuperado sobretodo piezas infantiles y juveniles. La colección a penas tenía un individuo adulto, de unos 30 años. Eso se cambiado al abrir la manta de huesos de Homo antecessor en Gran Dolina. Así que el equipo plantea la hipótesis de una práctica de canibalismo por el territorio. «No hay nada que justifique un perfil de edad tan completo porque hay niños, hay jóvenes, hay adultos, lo más seguro es que han ido a por ellos, un conflicto de grupo, pero no hay evidencias de violencia ni podemos decir que es un conflicto entre poblaciones hasta que no acabemos de excavar y tengamos bien estudiado el nivel no podremos confirmar», remarca.

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Alberto Díaz Pico, ha participado en el balance de la campaña junto a los codirectores de la campaña y destacó que las excavaciones vuelven a situar a la Sierra de Atapuerca como «un referente científico internacional y un símbolo del compromiso de Castilla y León con la investigación, la conservación y la divulgación del patrimonio». «Los nuevos hallazgos refuerzan el valor excepcional del yacimiento como gran archivo de la historia de la humanidad y consolidan un proyecto que la Junta impulsa como motor de conocimiento, desarrollo y proyección de la Comunidad», remarcó.