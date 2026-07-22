Hiperbaric estrena en España su tecnología Hip con TTT Group, especialista en automoción y aeronáutica

Andrés Hernando, CEO de Hiperbaric, y Xabier Berasategui, CEO de TTT Group, en las instalaciones de la compañía burgalesa.volandoando.es

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La compañía burgalesa Hiperbaric suministrará a TTT Group el primer equipo de prensado isostático en caliente de tecnología íntegramente española comercializado en el país, en una operación que supone la mayor inversión realizada en sus 65 años de historia por la compañía guipuzcoana, que se hace con una maquinaria que le permitirá mejorar las propiedades mecánicas de componentes críticos destinados a sectores como la aeronáutica, la defensa y la energía.

El equipo, un modelo industrial Hiperbaric Hip 107, está destinado al postprocesado de componentes metálicos fabricados mediante fundición, fabricación aditiva o impresión 3D de metal, procedimientos empleados en industrias que exigen piezas con elevadas prestaciones mecánicas.

Andrés Hernando, CEO de Hiperbaric, subrayó el valor estratégico que este despliegue tecnológico aporta al mercado español y resaltó el hecho de que su primer equipo HIP instalado en España «sea de la mano de un referente como TTT Group es un orgullo inmenso». «Llevamos 27 años exportando liderazgo en altas presiones a los cinco continentes, y ver que nuestra propia industria nacional apuesta firmemente por dar este salto hacia la excelencia de componentes críticos nos consolida en casa», enfatizó.

La incorporación de la maquinaria que proporciona la compañía burgalesa irá acompañada de la apertura de una nueva unidad de negocio en TTT Group y marcará, según su CEO, Xabier Berasategi, un antes y un después en la trayectoria de la organización. «Esta operación supone la mayor inversión en los 65 años de historia de nuestra compañía. Para TTT Group incorporar la tecnología HIP de Hiperbaric responde a una estrategia clara de diversificación y alto valor añadido, especialmente enfocada en el sector aeronáutico y espacial; y nos abre las puertas a otros mercados y a tecnologías de futuro como la Fabricación Aditiva y el Near Net Shape (PM-HIP). Con este equipo no solo eliminamos los poros microscópicos internos de las piezas mecánicas para garantizar su fatiga extrema, sino que dotamos al mercado de una ventaja competitiva integral: tratamientos térmicos y densificado HIP bajo el mismo techo», señaló.

Liderazgo en alta presión y vanguardia tecnológica

El modelo suministrado puede trabajar a presiones extremas de hasta 2.000 bar, equivalentes a 200 MPa, y a temperaturas de hasta 1.400 grados, con la posibilidad de alcanzar los 2.000. Incorpora además la tecnología de enfriamiento rápido Fast Cooling, que permite integrar el ciclo de tratamiento térmico y la consolidación del material en un único paso, reduciendo los costes energéticos y acortando los tiempos de ciclo.

TTT Group cuenta con más de 65 años de historia y mantiene una sólida presencia en las cadenas europeas de suministro de la automoción y la aeronáutica, donde trabaja como proveedor de tratamientos térmicos, superficiales y recubrimientos para los principales fabricantes y suministradores de la industria. La nueva inversión permitirá a la compañía guipuzcoana ampliar sus capacidades hacia mercados emergentes como el del petróleo y el gas.

«Hipear» una pieza consiste en someterla a 2.000 bar de presión y 1.400 grados de temperatura para mejorar propiedades mecánicas como la vida a fatiga, la resiliencia o la ductilidad. Hiperbaric es la única compañía española que fabrica equipos Hip y dispone en sus instalaciones del primer Centro de Innovación Hip del sur de Europa, donde varios investigadores prueban nuevos desarrollos de materiales mediante esta tecnología.

El prensado isostático en caliente también aumenta la resistencia frente a la fatiga y permite obtener piezas con una microestructura de grano fino y buenas propiedades mecánicas, al tiempo que elimina la porosidad y otros defectos internos. El proceso aporta una mayor consistencia a los materiales de alto rendimiento, permite recuperar piezas defectuosas y facilita el desarrollo de diseños más ligeros y de menor peso.

Las presiones alcanzadas duplican las existentes en el fondo de la fosa de las Marianas, situada a unos once kilómetros de profundidad, y permiten procesar desde tornillería de alta precisión hasta componentes industriales críticos.

Este nuevo paso de la compañía burgalesa se suma al conseguido el año pasado con la venta a la empresa Plus Metal, de Taiwán, de su primer equipo Hip.